﻿Durchs Grenzland: Omer Klein und Alexej Gerassimez in Herrenhausen

Hannover. Der Feuervogel lässt auf sich warten. Dann blitzen zwar einige Federn farbstark auf. Aber eigentlich ist der abendtitelgebende „Firebird“ nicht der spannendste Teil dieses Programms, obwohl er die vermeintliche Schnittmenge der Interessen von Kammermusikgemeinde und Kunstfestspiele Herrenhausen bietet, die das Konzert gemeinsam veranstalten. Beide Zuschauergruppen füllen vollständig das Orangeriegebäude, welcher Teil mehr der eifrigen Smartphone-Knipser stellt, lässt sich nicht ermitteln.

Am Anfang steht „Afreim“. Das ist die Abkürzung von „A Free Improvistion“ und verspricht nicht zuviel. Rhythmische Akzente des Jazzpianisten Omer Klein werden vom Perkussionisten Alexej Gerassimez am Vibrafon beantwortet, ergänzt und zurückgeworfen. Das ist schlagstark, pulsierend und deutet schon an, dass es virtuos und vergnüglich werden könnte. Und auch verträumt, aber das erst später.

Gerassimez und die verbeulte Werkzeugkiste

Das israelische Jazztrio um Pianist Klein und der Schlag- und Handwerker Gerassimez tänzeln mal zusammen, mal getrennt durch das weite Grenzland der improvisierten Musik. Gerassimez, der in München als Schlagzeugprofessor Nachfolger des legendären Peter Sadlo ist, verschmäht auch exotischeres Werkzeug nicht – eine metallene, verbeulte Werkzeugkiste und ein Zinneimer inbegriffen, aber was aussieht, wie Topfdeckel, sind wohlabgestimmte Becken.

Hinreißend groovend: Haggai Cohen-Milo (links) und Alexej Gerassimez. © Quelle: Tobias Wölki

Nach der Pause wird er zusammen mit dem Schlagzeuger Tobias Backhaus ein Duett für Bodenfliesen intonieren („Stonewave“), mal schabend, mal klöppelnd, aber immer reaktionsschnell und treffsicher. Kontrabassist Haggai Cohen-Milo darf ein hinreißend groovendes Solo einbauen, man spielt in wechselnden Kombinationen.

Feuervogel im Zaubergarten

Und dann vereinen sich Basslinien des Klaviers mit den Vibrafonakkorden und gehen auf Vogeljagd. Die ambitionierten fünf Stücke der kurzen „Firebird“-Federspiele sind zwar ein reizvolles „Finde den Klangfetzen“-Suchspiel, bei dem nicht alles so klar ist, wie der einleitende Gang in den „Zaubergarten Katschtscheis“, aber eigentlich nicht das Stück, das nachhaltig im Ohr bleibt. Dazu taugt schon eher „Good Hands“, mit dem das Omer Klein Trio jeden Jazzclub in gute Laune versetzen könnte. Oder das zärtliche Vibrafon-Wiegenlied, das Alexej Gerassimez seiner erstgeborenen Tochter „Enny“ widmete, das hat sogar subtile Ohrwurmqualität.

Für den herzlichen Beifall gibt es als Zugabe noch Gerassimez’ Piazzolla-Hommage „Piazonore“ für Vibrafon und Klavier. Man weiß ja: It takes two to tango.

