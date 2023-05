﻿Kunstfestspiele zeigen „Verwandlung eines Wohnzimmers von Toshiki Okada und Dai Fujikura

Konzert im Theater am Aegi

Seit 40 Jahren schreibt die Band Alphaville Musikgeschichte. In Hannover präsentiert Sänger Marian Gold (68) am 20. Mai Hits wie „Forever Young“ und „Big in Japan“ in Begleitung des Filmorchesters Babelsberg. Wir haben ihm über seine Karriere, Coverversionen und das Sterben gesprochen.