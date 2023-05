﻿Die anderen Spielräume: Die Installationen der Kunstfestspiele Herrenhausen sind geöffnet

Hannover. Der Ort ist nicht ganz einfach: Gegenüber dem Ihme-Zentrum, direkt an der Ihme, haben die Kunstfestspiele Herrenhausen eine Außenstelle eingerichtet. Ein Raum aus Betonelementen ist hier aufgestellt, die Verwechslung mit einer öffentlichen Bedürfnisanstalt ist leicht möglich. Um Bedürfnisse geht es in diesem Raum auch, aber um ganz besondere: Über Sucht und Drogen wird hier gesprochen. Außen am Betonkubus hängt das Apothekenzeichen, im Inneren befindet sich eine Art Verkaufsraum. Hinter einer Glasscheibe steht ein Roboter – genauer: eine Roboterin – und informiert über Drogen aller Art: Haschisch, Heroin, LSD, Psychopharmaka, Pilze. Die Drogen selbst sind in einem Automatenfach hinter Glas zu sehen. In einem Plastiktütchen soll sich sogar Heroin befinden.

Die Arbeit des niederländischen Künstlers Dries Verhoeven (der in Hannover schon einmal beim Festival „Theaterformen“ zu Gast war), wirkt witzig, verstört aber doch. Eine Roboterin klärt über Drogen auf? Wann wird sie anfangen, uns Drogen zu geben? Wieso trägt die Arbeit den Titel „Hapiness“? Welches Glück ist hier gemeint? Die humanoide Maschine bewegt sich und hält Augenkontakt. Als sie über Heroin berichtet, beginnt ihre linke Hand zu zittern. Das ist alles auf intelligente Art verstörend. Aber man muss sich der Drogenberatung nicht einen ganzen Theaterabend lang aussetzen. Jeder bleibt in dem Raum, so lange er mag.

Installation mit Pfiff

Den zeitlichen Rahmen selbst setzen können die Besucher auch bei einer Installation mit Pfiff. Der griechische Künstler Kostas Ioannidis hat Lautsprecher in den Bäumen im Großen Garten von Herrenhausen versteckt, aus denen Pfeiftöne erklingen. Man denkt an etwas penetrantes Vogelgezwitscher und könnte es leicht dabei belassen. Aber ein Schild erklärt, dass man es hier mit einem Kunstwerk zu tun hat, und ein QR-Code lädt ein, dem Pfeifen zu folgen. Kostas Ioannidis arbeitet mit Pfeifsprache, wie es sie auf den Kanarischen Inseln und in Regionen rund um das Mittelmeer gibt. Mit Pfeifsprachen lässt sich über große Entfernungen kommunizieren – und es lässt sich so gut wie alles sagen.

Gezwitscher auch im Regen: Kostas Ioannidis (links) erklärt seine Klanginstallation, Intendant Ingo Metzmacher hört zu. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Künstler hat vier Pfeifsprachler gebeten, den Mythos von Narziss und Echo in Pfiffen zu erzählen. Echos Echos sind in der Installation deutlich zu erkennen. „A memory of, memory of, memory of“ ist ein sehr poetisches, zurückhaltendes und auch ergreifendes Werk über Verständigung, die Grenzen und Möglichkeiten der Sprache und über das Verschwinden. Das Pfeifkonzert erklingt täglich im Großen Garten, in der Nähe der großen Fontäne.

Gläserner Klang: Justine Emard arbeitet an „Superorganism“. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

KI und Bienenschwärme

Kein Pfeifen, aber ein feines Kratzen und Hämmern ist bei einer anderen Installation der Kunstfestspiele zu hören. Im Arne-Jacobsen Foyer hat die französische Künstlerin Justine Emard mundgeblasene Glaskugeln aufgehängt. Sie funkeln und machen Geräusche. Das Ganze soll von einer Künstlichen Intelligenz gesteuert sein, die mit dem Verhalten von Bienenschwärmen geschult worden ist. Auch hier geht es um eine Sprache, die uns eher fremd ist.

Apotheke an der Ihme: Dries Verhoeven vor seinem Drogenberatungszentrum. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Installationen sind wunderbare Anlaufpunkte vor oder nach den Aufführungen auf den Bühnen des Festivals. Besonders mit dem Betonkubus und der roboterlichen Drogenberatung gelingt den Kunstfestspielen eine Öffnung in die Stadt. Jedenfalls wunderten sich ein paar Jugendliche, denen die Kunstfestspiele ansonsten ganz fremd sind, sehr über das, was die „Oma Roboter“ in ihrem kleinen Laden so treibt.

Die Kunstfestspiele Herrenhausen laufen bis zum 28. Mai.