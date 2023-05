﻿Kunstfestspiele Herrenhausen: Rekord bei den Ticketverkäufen

Hannover. Rekord bei den Kunstfestspielen in diesem Jahr: 10.000 verkaufte Tickets, so viele wie nie zuvor. Einen großen Anteil daran hatte auch die Aufführung von Mahlers „Sinfonie der Tausend“ im Kuppelsaal, der mit 3000 Besuchern bis unters Dach gefüllt war – die Auslastung lag durchschnittlich bei 86 Prozent. Insgesamt gab es 20.000 Besucher, die auch die kostenlosen Angebote der verschiedenen Installationen nutzten.

26 Produktionen aus Musik, Tanz, Film, Theater, zeitgenössischem Zirkus und Installationskunst, darunter zehn deutsche Erstaufführungen, dazu echte Festivalatmosphäre im und am Großen Garten – das lässt sich die Stadt bar und in Sachkosten 1,78 Millionen Euro kosten. Was davon durch die Einnahmen abgedeckt wird, bleibt bei den Kunstfestspielen betriebsintern.

Bernsteins „Mass“ im Kuppelsaal

Intendant Ingo Metzmacher freut sich: „Mit der diesjährigen Ausgabe sind wir zurück in der Erfolgsspur, wie sie sich vor der Pandemie abzeichnete.“ Sein Mammutprojekt für die nächsten Kunstfestspiele: „Mass“, die gewaltige Messe von Leonard Bernstein – ein Werk, das auch den Raum des Kuppelsaals braucht – mit großem Sinfonieorchester, Chören und E-Gitarren im Surround (26. Mai 2024).

In der diesjährigen Schlusskurve präsentierten die Kunstfestspiele einen musikalischen Mount Everest, die höllisch schwierigen Sonaten und Partiten von Bach, komplett an zwei Abenden. Das muss man sich live erst einmal trauen, immerhin ist das das bedeutendste musikalisch-technische Kompendium der gesamten Violinliteratur. Für Leonidas Kavakoks sind die Zuhörer auch international angereist, um bei dieser Großtat in der Herrenhäuser Galerie dabei zu sein.

Wenn der Kavakos mit dem Fuß aufstampft

Höhepunkt, wie sollte es anders sein, ist die berühmte Chaconne aus der 2. Partita. Kovakos hat die Abende dramaturgisch geschickt gegliedert ohne weiter auf chronologische Reihung zu achten. So liegt das Wunderstück am Ende der bemerkenswerten Geigenstunden. In der zeitlichen Ausdehnung der Chaconne liegt Kavakos im Mittelfeld, in der Ausdrucksstärke ist er vorn, macht er das bei aller Strenge zu einem bewegenden Espressivo-Stück – und übertrifft sogar seine eigene Einspielung bei Sony.

Bei den Kunstfestspielen: Leonidas Kavakos. © Quelle: Helge Krückeberg

Technisch ist das hier alles schlackenfrei, atemberaubend bewältigte Mehrfachgriffe, klare Herausarbeitung der Mehrstimmigkeit. Und in den vergleichsweise schnell angegangenen Tanzsätzen wird es schon recht emotional, den Rhythmus unterstützt Kavakos durch deutlich vernehmbares Footstomping. Die Galerie erweist sich – das Publikum sitzt von drei Seiten um das Podium herum – als Idealraum: in akustischer Hinsicht kommt Kavakos’ großer Ton wunderbar zur Geltung. Und die Götter-Deko gibt den richtigen Rahmen.

Der Geiger hat Hunger

Kavakos hat seine eigene Herangehensweise: „Der Rhythmus der Harmonie und die Harmonie des Rhythmus sind die entscheidenden Helfer, um den göttlichen Aspekt des Daseins zu erreichen“, sagt er. Göttlich sind auf jeden Fall diese beiden Abende. Nach der Chaconne bleibt Kavakos sekundenlang wie eingefroren stehen, den Bogen erhoben wie seine eigene Statue. Dann donnerender, extra-langer Applaus, den Kavakos nur durch eine profane Geste stoppen kann, mit einer Happi-Happi-Handbewegung vor dem Mund, auch ein Geiger hat Hunger.

Am 27. Mai geht es weiter mit dem Zirkustheater „Nachmittag eines Föhns“ in der Orangerie (14, 15.30, 17 Uhr), in der DHC-Halle „All right. Good Night“ vom Rimini-Protokoll und zum Abschluss am 28. Mai ab 19.30 Uhr in der Orangerie mit den getanzten „Goldberg Variations“ von Platform-K.

