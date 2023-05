﻿Ein Konzert fürs Leben: Mahlers achte Sinfonie im Kuppelsaal

Kostenfrei bis 17:25 Uhr lesen

Angebot für Ehrenamtliche

Einmal in der Woche für ein Kind da sein: Die Pestalozzi-Stiftung möchte in der Wedemark Ehrenamtliche dafür gewinnen, Mädchen oder Jungen in Familien zu unterstützen, in denen es psychische Probleme gibt. Der ehemalige Tierarzt Gerhard Brenken erzählt, warum er den kleinen Kai betreut.