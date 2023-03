﻿Ingo Metzmacher und Charly Hübner zeichnen Podcast in Linden auf

Zeit für Wein, Zeit für ein gutes Gespräch: Ingo Metzmacher, Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, und Schauspieler Charly Hübner trafen sich in intimer Atmosphäre in Linden-Mitte, um vor Publikum einen Podcast aufzuzeichnen.

Hannover. Das ist des Pudels Kern!", entfährt es Ingo Metzmacher. Der Moderator hatte gerade von „der kleinsten Eröffnung der Kunstfestspiele, die es je gab“ gesprochen, und womöglich bringt diese kleine feine Veranstaltung in der Weinbar „Weinzeit“ am Lindener Lichtenbergplatz tatsächlich auf den Punkt, was die Großveranstaltung in Herrenhausen in der Intendanz von Metzmacher idealerweise bietet: ein Aufeinandertreffen der Künste mit viel assoziativem Raum, an dessen Ende die Erkenntnis steht, dass es wohl doch die Kultur ist, die die Welt im Innersten zusammenhält.

Metzmacher, Intendant und Dirigent, trifft auf Charly Hübner, Großschauspieler mit Punkvergangenheit und -attitüde. „Von Mahler zu Wacken“ werde es gehen, also von sinfonischen Großtaten zum weltgrößten Metalfestival, umschreibt es Elisa Erkelenz, die mit Gramse den Podcast „Des Pudels Kern“ betreibt. Sie, Journalistin, Kuratorin und Dramaturgin, und er, Geiger, laden darin Akteure der klassischen Musik ein und kombinieren sie mit Menschen aus anderen Bereichen von Tattoo- bis Kampfkunst.

Der „Whaaaagh“-Moment

In dieser Ausgabe ist Gustav Mahlers Achte Sinfonie, die „Sinfonie der Tausend“, der Ausgangspunkt. Metzmacher wird sie am 21. Mai als Teil der Kunstfestspiele (11. bis 28. Mai) im Kuppelsaal dirigieren; NDR Radiophilharmonie, das Orchester der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Solistinnen und Solisten sowie acht hannoversche Chöre wirken mit. Ein Mammutprojekt.

Das Metzmacher mit großer Demut angeht, allein weil er die Anrufung des Schöpfergeists darin sehr ernst nimmt: „Den Heiligen Geist finde ich wirklich super“, sagt er. Man könne ein solches Werk nicht dirigieren, ohne dessen Sinn zu ergründen. Flugs ist man beim Thema Spiritualität, die der durch und durch atheistische Hübner als „Whaaaagh“-Moment umschreibt, die er beim Hören von Mahler empfinde, aber eben auch in Wacken. Demnächst ist er als Festival-Mitgründer Holger Hübner in der RTL+-Serie „The Legend of Wacken“ zu sehen, übrigens an der Seite von Sebastian Jakob Doppelbauer aus dem hannoverschen Schauspielensemble.

Im Gespräch: Elisa Erkelenz, Ingo Metzmacher, Charly Hübner und David-Maria Gramse. © Quelle: Katrin Kutter

Seine ausgesprochenen Gedanken springen mühelos von Atem-, Sprech- und Schauspieltechniken zu Faust und dem Spätkapitalismus, von Mephisto, diesem „Clown“, der so gerne einmal einer der „Top-3-Devils“ wäre, zum Hamburger Frauenmörder Fritz Honka, dem Heinz Strunk mit „Der goldene Handschuh“ ein literarisches Denkmal setzte und den Hübner am Hamburger Schauspielhaus spielte. Hannovers Universalgelehrter Leibniz und der Komponist Arnold Schönberg werden ebenso zitiert wie Johnny-Cash-Produzent Rick Rubin und Indie-Liedermacher Thees Uhlmann.

Sinfonie „wie im Rausch“

Er habe als junger Mensch Rammstein, Metallica und Tom Waits entdeckt (also Vertreter eher widerspenstiger Popularkultur) und eben auch Mahler – „aber bei der Achten, Ingo, brauche ich deine Hilfe“. Metzmacher erzählt dann von dem unbändigen Schöpfungswillen, der Mahler, den vollbeschäftigten Dirigenten in Wien, umtrieb. „Wie im Rausch“ habe er diese Sinfonie binnen zwei Monaten geschrieben. Das sei auch ein Akt der Liebe.

Kunstfestspiele Herrenhausen Am Donnerstag, 11. Mai, starten die Kunstfestspiele Herrenhausen (noch bis 28. Mai) mit dem Stück „Maison Maeterlinck“ im Schauspielhaus. Zu den Höhepunkten ge­hören Auftritte der Sängerin Babara Hannigan am 13. und 14. Mai in der Galerie Herrenhausen, die Mu­sik­the­aterproduktion „Verwandlung eines Wohnzimmers“ mit dem japanischen Re­gisseur Toshiki Okada (19. Mai) sowie die Aufführung von Gustav Mahlers Achte Sinfonie am 21. Mai im Kuppelsaal. Das Konzert steht am Anfang des „Kunstfestspieltages“ mit zahlreichen Produktionen, die für je 5 Euro besucht werden können.arn

Man hört zwei klugen Menschen beim lauten Nachdenken zu, und in der „Weinzeit“ erlebt man sie auch dabei: wie Metzmacher gar nicht anders kann, als seine Worte mit sanften Gesten wie ein Dirigat zu begleiten und wie Hübner, der bekennende Hektiker, mit weit ausladenden Armbewegungen erzählt. Dazu gibt es Wein mit klingenden Namen wie „Lindener Prinzessin“, Quiche und Flammkuchen. Gerade einmal 50 Menschen finden dicht an dicht Platz in der „Weinzeit“ und lauschen gebannt.

Hübner hat anschließend noch zwei Fragen ans Publikum: Wer schon einmal Mahlers Achte live erlebt habe? Da meldet sich niemand. Wer schon einmal in Wacken war? Da gehen immerhin zwei Hände hoch. Es gibt noch viel zu entdecken in der Welt der Künste.

Der Podcast ist ab 1. Mai zu hören, unter anderem auf der Webseite von „Des Pudels Kern“. Mahlers Achte wird am 21. Mai bei den Kunstfestspielen ab 11 Uhr im Kuppelsaal aufgeführt. Karten gibt es ab 15, ermäßigt 7,50 Euro.