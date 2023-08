﻿Zehn Jahre Kunsthalle Hannover: Dreiteilige Schau zum Jubiläum

Hannover. Das große, mit 21 Künstlerinnen und Künstlern besetzte Ausstellungsprojekt „Licht Zeit Labor 2“, das bis zum 1. Oktober in Hannover stattfindet, lädt gleich zu drei Vernissagen ein. Die erste fand bei schönstem Frühabendwetter auf dem Kröpcke an der historischen Uhr statt, die auch Teil der Ausstellung „Mediale Interventionen und Lichtkunst im Stadtraum Hannover“ ist.

Kurator Harro Schmidt und seine Mitarbeiterinnen Halyna Hartwig und Neele Fischer vom Kunstverein Kunsthalle Hannover stellten das AugmentedReality-Projekt „AR Journey Futuring“ von den Künsterlinnen und Künstlern Vira DG (Ukraine/Türkei), Nikita Freeboid, Touchsoundart (Oksana Kryzhanivska, Ukraine) und Jeff Zafalla (USA) vor. Hinter den vier Glasscheiben der Uhr gibt es vier Plakate der Künstler, die das jeweilige Kunstobjekt zeigen, das mittels QR-Code auf dem Mobilgerät eingescannt werden kann. Kostenfrei und zu jeder Zeit während der gesamten Ausstellungszeit.

Performance im Kesselhaus Linden

Die beiden weiteren Vernissagen finden am Donnerstag, 31. August, statt. Zuerst in der Kunsthalle Faust um 18 Uhr, in der Lichtkunstwerke vorgestellt werden. Danach, im Kesselhaus Linden um 19.30 Uhr, werden die Licht- und Klanginstallationen präsentiert. Weitere besondere Termine finden statt am 2. September: Um 18 Uhr gibt es anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Kunstverein Kunsthalle Hannover“ einen Sektempfang in der Kunsthalle Faust. Um 19.30 Uhr gibt es den „LIKus-Event“ (Faust-Gelände, Kunsthalle Faust, Kesselhaus Linden) mit Lichtkunst und Soundinterventionen, und ebenfalls um 19.30 Uhr startet die Perfomance „Black Box“ von Max Elzholz im Kesselhaus Linden, die nochmals am 9. September gezeigt wird.

Das „Licht Zeit Labor 2“, das in der Kunsthalle auf dem Faustgelände, im Kesselhaus Linden und rund um den Kröpcke erkundet werden kann, ist auch Teil des 26. Zinnober-Kunst-Wochenendes am 2. und 3. September. Das „Licht Zeit Labor 2“ ist die Fortführung des umfangreichen Kunstprojektes „Licht Zeit Labor 1“ von 2022. In diesem Jahr, so heißt es, liegt der Themenschwerpunkt „auf der Interaktion zwischen Mensch und Natur: Kommunikation und Energietransfer“.

