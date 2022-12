﻿Von der Apothekerin zur Galeristin: Wie eine Seniorin aus Hannover ihre Liebe zur Kunst entdeckte

Früher leitete Gisela Sperling eine Apotheke – heute eine Galerie. Seit drei Jahren betreibt die Seniorin nun schon den Kunstraum Friesenstraße in Hannovers Oststadt. Doch was hat sie dazu angetrieben, ihren Ruhestand der Kunst zu verschreiben?

Hannover. Nicht immer sieht Gisela Sperling in einem Werk auf Anhieb das Besondere. So war das auch mit einer Zeichnung der Künstlerin Christine Hiebert, erzählt die Galeriebetreiberin. Seit rund drei Jahren sei das Werk in ihrem Besitz, weil Experten ihr dazu rieten, es anzuschaffen. Und sie lagen richtig. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher seien bereits vor dem Bild stehen geblieben und hätten es bewundert – ausgerechnet das Werk, dem Sperling lange Zeit so wenig abgewinnen konnte. Zumindest bis vor einem halben Jahr.