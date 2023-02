﻿Kunststudierende zeigen im Club Weltspiele ihre Werke

Kunstgenuss und Clubkultur: Die Weltspiele werden am Sonnabend, 11. Februar, Schauplatz einer einzigartigen Ausstellung. Studierende von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig zeigen ihre Arbeiten in der hannoverschen Nachtleben-Institution, Party inklusive.

Analog: Johann Brandes und Eunjeong Kim bringen im vorderen Teil des Weltspiele-Gebäudekomplexes eines ihrer Bilder an.

Hannover. Die Eisskulptur ist noch nicht da. Das ist auch gut so. Denn wäre sie schon da, gäbe es sie nicht mehr, wenn es darauf ankommt: an diesem Sonnabend, dem 11. Februar. Denn dann wird der Club Weltspiele am Weidendamm zur Galerie, und die Eisskulptur, ein Kunstwerk unter vielen, die für einen Tag und eine Nacht ausgestellt werden, kann vor Publikum schmelzen.

Zwei dutzend Schülerinnen und Schüler der Malerei-Klasse von Professor Wolfgang Ellenrieder an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig (HBK) zeigen dann ihre Werke. „Paged out. Klasse Ellenrieder“ heißt das temporäre Projekt.

Kunst, Talk, Performances

Nicht immer werden die Vergänglichkeit des Nachtlebens und das Bleibende der Kunst so sinnbildlich zusammengeführt wie in besagter Eisskulptur. Aber schon jetzt ist bei aller Betriebsamkeit die Vielfalt der Ausdrucksformen auszumachen, die am Wochenende zu betrachten sein werden. Sie reichen von klassischer Malerei über skulpturale Arbeiten bis zu Licht- und Klanginstallationen.

Für Weltspiele-Betreiber Philip Friso Hoeksma, der selber an der HBK eingeschrieben ist, gehören Kunst und Clubkultur ohnehin zusammen. Er hat den Club von Beginn als „White Cube“, als Raum für verschiedene kulturelle Nutzungsformen konzipiert, der unter anderem auch von der Staatsoper genutzt wird. „Es ist mit Absicht ein heller, lichtgefluteter Raum, der zur Auseinandersetzung mit sich selbst einlädt“, sagt Hoeksma. „Man kann sich hier nicht in Dunkelheit verlieren.“

Begegnungen: Im eigentlichen Clubbereich hängt eine Arbeit von Studentin Rike Kreyenborg vor einer Lichtinstallation.. © Quelle: Christian Behrens

Für die Studierenden ist die Ausstellung eine Möglichkeit nach den pandemiebedingten Einschränkungen der Vorjahre endlich einmal wieder im großen Stil Öffentlichkeit herzustellen. Um 14 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Um 18 Uhr beginnt eine Gesprächsrunde mit HBK-Präsidentin Ana Dimke, Diana Ebster vom Kulturreferat der Stadt München und Anne Prenzler aus dem hannoverschen Kulturbüro. Um 20 Uhr folgen verschiedene Performances.

Und weil die gezeigten Arbeiten sich ohnehin laut Ankündigung, „mit der Begegnung der Realität des Alltags und der Ekstase sowie Euphorie“ auseinandersetzen, geht der Kunstbetrieb nahtlos in eine Clubnacht über. Und die Eisskulptur kann bis zum Morgen schmelzen.

„Paged out. Klasse Ellenrieder“: am 11. Februar ab 14 Uhr im Club Weltspiele (Weidendamm 8). Der Eintritt ist frei Um 22 Uhr wird eine Spendenbox für die Künstlerinnen und Künstler aufgestellt.