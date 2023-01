﻿Das plant der Kunstverein für 2023

Hannover. Neuer Kapitän, neuer Kurs für den altehrwürdigen Dampfer: Der Kunstverein wird sich runderneuern in Richtung Zukunft, soll grüner, historisch verantwortungsvoller, intellektuell tiefer und gleichzeitig offener für alle in seinem Ausstellungsprogramm werden. Dazu gibt es noch einen frischen Anstrich in Sachen Corporate Design und Web-Auftritt. Das alles steht im Programm für die erste Amtszeit (2023–2027) vom neuen Direktor Christoph Platz-Gallus.

Die Akademie der Lebenserfahrung

Das Vorhaben dürfte bundesweites Aufsehen erregen: Hannovers Kunstverein wird im kommenden Frühjahr eine „Akademie der Lebenserfahrung“ einrichten. Geplant als Kontrapunkt gegen den Trend, dass zeitgenössische Kunst immer als „junge Kunst“ in Lebensjahren gesehen wird. Künstler der neuen Akademie haben ein Mindestalter von 65, der erste Akademiker legt schon mal die Latte hoch mit 84: Es ist der international gefeierte Streifen-Artist Daniel Buren, der 1991 Hannovers Kunstverein weltweite Aufmerksamkeit beschert hat – und seitdem an allen großen Ausstellungsplätzen präsent ist.

Internationales Aufsehen: Daniel Buren gestaltete 1991 den Kunstverein und übernimmt 2023 die Akademie der Lebenserfahrung. © Quelle: Kunstverein

Das Spiel mit der eigenen Geschichte

Mit 200 Jahren gehört Hannovers Kunstverein zu den ältesten und traditionsreichsten des Landes. Das soll stärker akzentuiert werden durch das „Lebendige Archiv“. Direktor Platz-Gallus will die Aktivitäten des Vereins in seiner Historie sichtbarer machen, hat sich dabei mit den Universitäten in Hannover und Hildesheim zusammengetan, die gemeinsam die Archivschätze ans Licht heben wollen – und sich auch einer wertenden Digitalisierung widmen. Platz-Gallus: „Es soll dabei nicht beispielsweise ein Vorstandsprotokoll von 1963 ins Netz gestellt werden, wohl aber die wichtigsten künstlerischen Abbildungen.“ Gleichzeitig sollen aktuelle Ausstellungen auch Bezug auf die Geschichte des Vereins nehmen.

Die Ausstellung „Das tägliche Brot“

Die erste Ausstellung in der neuen Ära macht die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova unter dem Titel „The Daily Bread“ (28. Januar bis 9. April) – eine Retrospektive aus 20 Jahren. Kadyrova arbeitet mit verfremdeten Formen, die den Alltag bestimmen, baut beispielsweise einen Marktstand nach mit artifiziellem Obst oder präsentiert Flusssteine wie aufgeschnittenes Brot und verkauft die Scheiben, um mit dem Geld die ukrainische Szene zu unterstützen. Die Schau hat einen doppelten Bezug zum Kunstverein, „Brotkunst“ zeigte in den Siebzigerjahren die damalige Kunstvereinsdirektorin Katrin Sello; die Kadyrova-Schau ist eine Zusammenarbeit mit dem Pinchuk-Art-Centre in Kiew, das der Hannovers langjähriger Kunstvereinsdirektor Eckhard Schneider gegründet und geleitet hat.

Das Spiel mit der Realität des Alltags: Früchte der ukrainischen Künstlerin Zhanna Kadyrova. © Quelle: Kunstverein

Die Ausstellung „Uncomputables“

Die Grenze von Wissenschaft und Kunst erkundet die polnische Künstlerin Agnieszka Kurant in ihrer Ausstellung „Uncomputables“ (6. Mai bis 9. Juli), gleichzeitig ihre erste Einzelausstellung in Deutschland. Die auch in New York lebende Konzeptkünstlerin interessiert sich für Phänomene der kollektiven Intelligenz von Menschen, aber auch von Bakterien oder von Computern. Losverfahren, Alchemie, aber auch Kybernetik prägen ihre Werke, die bereits im Guggenheim Museum in New York zu sehen gewesen sind.

Wie intelligent sind diese drei Figuren?: Eine Arbeit der polnischen Künstlerin Agnieszka Kurant. © Quelle: Eduardo Ortega

Die Herbstausstellung

Mit dieser Tradition soll nicht gebrochen werden: Die 90. Herbstausstellung als größte Überblicksschau niedersächsischer Künstlerinnen und Künstler steigt vom 12. August bis 22. Oktober. Zurzeit wird an der Ausschreibung gearbeitet, in der Regel bewerben sich einige Hundert Künstlerinnen und Künstler, die sich dann einer Jury stellen müssen. Ab Februar ist eine Bewerbung ohne Altersbeschränkung möglich.

Wanderungen mit der Zweiäugigen

Kunstwerke kann man sich auch regelrecht erwandern, was Fotograf Akinbode Akinbiyi in seiner Ausstellung mit dem langen Arbeitstitel „Sometimes to be lost is to be found, and to be found is to be lost anew“. Der britische Künstler ist durch seine intensive Beschäftigung mit dem Alltagsleben bekannt geworden, indem er Megastädte wie Johannesburg, Sao Paulo, Kairo und Dakar mit einer analogen zweiäugigen Spiegelreflexkamera durchstreift und den urbanen Alltag festgehalten hat. Seit gestern ist er in Hannover und wird die Expo-Stadt auf seine Art „bewandern“. Vor seiner Kunstvereinspräsentation ist eine Installation im Stadtraum geplant.

Ja, wo sind wir denn hier: Ein Blick mit der zweiäugigen Spiegelreflexkamera von Akinbode Akinbiyi. © Quelle: Kunstverein

Der neue Auftritt

Hannovers Kunstverein hat ein neues Corporate Design, ab sofort ist die neue Website freigeschaltet. Verantwortlich für die neue visuelle Identität ist das Designbüro Grupa Ee aus Ljubljana und Berlin. Neue Schrift, neues Logo, die Formensprache wird aus historischen architektonischen oder grafischen Vorgaben aus der Geschichte des Kunstvereins abgeleitet. Erste Produkte damit gibt es auch schon, Schreibutensilien, Taschen, Sticker ... Die neue Website wird mit Geld vom Bund gefördert, soll zugänglicher werden und auch eine zeitgemäße Mediathek anbieten.

Der Grüne Kunstverein

Kann man heute noch Videokunst zeigen? Eine Frage, die sich der Kunstvereins wegen des hohen Energieverbrauchs in Zukunft stellen wird. „Wir arbeiten an einem neuen Kodex für einen Grünen Kunstverein“, so Direktor Platz-Gallus. Man werde sich grundsätzlich der Emissionsarmut und der Energieeffizienz widmen, auch in Bezug auf die einzelnen Ausstellungen und die Bildungsarbeit des Vereins – bis hin zur Nachhaltigkeit bei Speisen und Getränken. Erstes großes Projekt: Der Kunstverein wird seine markante Beleuchtung mit 500 Neonröhren auf wenige energieintensive Modelle umstellen.

Schwierige Zeiten

Er hat das Steuer in schwierigen Zeiten übernommen und weiß das auch: „Es ist im Moment ziemlich problematisch für die Kunstförderung“, so Christoph Platz-Gallus. Natürlich stehen die Energiekosten im Vordergrund. „Ich weiß noch nicht, wie die zu Buche schlagen.“ Man habe einen Rahmenvertrag mit Enercity, und nachdem, was anderen Häusern so blüht, geht Platz-Gallus von einer Verdoppelung der Kosten aus. die dann den Etat des Kunstvereins entsprechend schmälern werden. Eine Million Euro stehen dem Kunstverein für seine Arbeit zur Verfügung, die Hälfte davon sind gesicherte Zusagen (Stadt und Unterstützer), die andere Hälfte muss entsprechend von Sponsoren und Stiftungen eingeworben werden. Der Kunstverein hat zurzeit 1500 Mitglieder. Und für die soll als weiterer Anreiz, doch dabei zu bleiben, etwas mehr Exklusivität geschaffen werden. Das passiert über besondere Jahresgaben, Werke von bedeutenden Künstlern, auf die die Mitglieder ein Jahr lang ein Vorkaufsrecht haben, bevor die Werke in den eigentlichen Verkauf gehen. Zu anderen gibt es spezielle Bereiche auf der Website des Kunstvereins, auf die nur Mitglieder Zugriff haben.