﻿„Kunstzerstörer“: Neue Arte-Doku von Regisseur Sascha Schmidt

Hannover. „Die Zerstörung von Kunstwerken ist so alt wie die Geschichte der Kunst“, heißt es in der neuen Dokumentation von Regisseur Sascha Schmidt aus Hannover. Im Laufe der Geschichte haben Täter immer wieder berühmte Kunstwerke angegriffen und deren Zerstörung in Kauf genommen– ein Phänomen, das bis heute kaum erforscht wurde. In seiner zweiteiligen Doku-Reihe „Kunstzerstörer – Auf den Spuren der Täter“ stellt sich Schmidt die Frage, wer die Täter hinter diesen Angriffen sind, was sie antreibt und wie sich Kunstwerke überhaupt schützen lassen. Ab 27. August ist sie in der Arte-Mediathek verfügbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Motive der Zerstörung sind vielfältig

Als erster Kunstzerstörer der Geschichte gilt Herostrat, der aus Geltungssucht den Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike, in Brand setzte. Er wollte mit seiner Tat in die Geschichte eingehen und seinen Namen unsterblich machen. Ein Beweggrund, der sich im Laufe der Kunstgeschichte immer wieder zeigt. Die Motive der Kunstzerstörer sind vielfältig und in ihrer Wirkung doch sehr ähnlich. Es geht ihnen meist um die mediale Aufmerksamkeit, die sie erzielen, indem sie ein berühmtes Kunstwerk angreifen.

Auch Hans-Joachim Bohlmann setzte bei seinen Taten vor allem auf Öffentlichkeit. Die Dokumentation legt einen besonderen Fokus auf den Täter, der zwischen 1977 und 1988 mehr als 50 Kunstwerke angriff. Eine seiner bekanntesten Taten verübte Bohlmann 1977 im Kasseler Schloss Wilhelmshöhe, wo er insgesamt vier Kunstwerke mit Schwefelsäure bespritzte, darunter das Gemälde „Jakobssegen“ von Rembrandt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungewöhnliche Orte in Hannover

Filmemacher Sascha Schmidt feierte in den Neunzigerjahren einige Erfolge mit seiner Funk-Band „be“ aus Hannover. Heute arbeitet er als Theater- und Filmregisseur in ganz Deutschland. Für seine freien Theaterinszenierungen, die sich oft im Rahmen des Dokumentartheaters bewegen, wählt Schmidt immer wieder ungewöhnliche Orte rund um Hannover: den Hauptbahnhof, den GDA-Wohnstift in Kleefeld oder die Justizvollzugsanstalt. Vor ein paar Jahren inszenierte der Regisseur dort ein Stück, bei dem er Kinder als Gefangene auftreten ließ. Als Filmregisseur widmet sich der 51-Jährige in seinen Dokumentationen meist geschichtlichen Themen, wie beispielsweise die der hannoverschen Firma „Hanomag“.

Für seine neue Dokumentation lässt Sascha Schmidt sowohl Ermittlungsbehörden, Restauratoren, Psychiater als auch die Täter selbst zu Wort kommen, um das Phänomen der Kunstzerstörung genauer zu beleuchten.

HAZ