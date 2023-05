﻿Kuppelsaal, Messe, Stadion: Tina Turner in Hannover

Hannover. Es klang ungewöhnlich, stimmte aber: „Im Hühnerstall Motorrad“ lautete die Titelzeile eines Artikels zum Konzert von Tina Turner im Februar 2009 in der Tui-Arena an der Expo-Plaza. Da war sie 69 und gerade vom Rücktritt zurückgetreten. Wieder mal. Zu viel Dampf auf dem Kessel. „Steamy Windows“ eröffnete seinerzeit das Konzert – durchaus passend: beschlagene Brillengläser in den ersten Reihen und sowieso hallenweite Begeisterung über die unbändige Energie, die diese Frau ausstrahlte.

Kraftwerk auf High Heels

Kurz zuvor war ihr Ex-Mann Ike Turner im Rahmen der „Nokia Night of the Proms“ an selber Stelle aufgetreten, fast bewegungslos, in einen lächerlichen gelben Overall gezwängt und von einer jungen Tina-Turner-Ersatzdame umtanzt. Und nun stand hier das Original auf der Bühne, ein Kraftwerk auf High Heels, gewillt, das Publikum bis in die letzte Reihe des Oberrangs mitzunehmen auf eine musikalische Reise durch ihre Karriere.

Neues gab es an diesem Abend nicht zu hören, aber wozu auch, wenn eine Lebenswerkschau so elektrisierend über die Rampe kommt wie an diesem Abend. Mirko Slomka und die Scorpions wippten in der Loge mit, und Klaus Meine erinnerte sich daran, dass er bei der Verleihung der „Goldenen Kamera“ mal eine Laudatio auf Turner gehalten hatte. Weltstars unter sich.

Erster Auftritt in der Schüssel: Turner 1990 im Niedersachsenstadion. © Quelle: Andre Spolvint

Erste Frau im Niedersachsenstadion

Dabei ist Turner schon 1990 gelungen, was den Scorpions bis heute versagt geblieben ist – im Niedersachsenstadion zu konzertieren. Tina Turner war die erste Solokünstlerin, die das schaffte, acht Jahre nach der Stones-Premiere an diesem Ort, anderthalb Jahrzehnte, bevor Madonna und später Helene Fischer und Pink die schon zum WM-Stadion umgebaute Arena füllen sollten. Turner hatte sich über den Kuppelsaal in den Siebzigern in die Messehalle 2 vorgearbeitet, wo sie nun nicht mehr nur die Soulgemeinde, sondern das breite Spektrum der Formatradiohörerschaft begrüßte. „Private Dancer“, ihr furioses Comeback-Album Mitte der Achtziger mit einem ganzen Sack voller Pophits, war allgegenwärtig und sollte, ergänzt um „Simply the Best“ und einige andere, fortan die Liedfolgen ihrer Konzerte bestimmen.

Zu Gast 1987 in der Messehalle: Tina Turner. © Quelle: Jockel Finck

Letzte Tour? Nee!

Nach 1990 schaffte sie es dann im Expo-Jahr 2000 noch einmal, 50.000 Fans in die Heimspielstätte von Hannover 96 zu locken. Das Wetter: simply the worst, aber im strömenden Regen lieferte sie auf einer imposanten Treppenhausbühne abermals eine furiose Show zwischen Trippeltanz und Kraftgesang, zwischen Rockstampf und Soulfeuer ab.

Auf der Bühne: John Miles, ihr langjähriger musikalischer Direktor, der mit seinem Hit „Music“ bis kurz vor seinem Tod 2021 auch die Nokia Night of the Proms begleitete, die alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit in Hannover gastierte. Im Publikum: Schlagersänger Jürgen Drews und die damaligen Landespolitiker Sigmar Gabriel und Christian Wulff, natürlich hin und weg. Die durchnässten wie gut gelaunten Fans rätselten derweil, ob es denn diesmal wohl Tina Turners letzte Tournee bleiben sollte.

Sollte es eigentlich tatsächlich. Mal wieder. Aber dann kam die Sache mit dem Hühnerstall und dem Motorrad.

