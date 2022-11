﻿„La Festa musicale“ spielt Telemann in der Markuskirche

Barock und queer: Das Ensemble „La Festa musicale“ mit ihrem „TelePan“ in der Markuskirche. Hannah Schlubeck spielt die Panflöte.

Hannover. „La Festa musicale“: Das ist nicht einfach nur ein braves Barockensemble von nebenan. Die hannoversche Gruppe wartet vielmehr gern mit Überraschungen auf, etwa einem kryptisch betitelten Programm namens „TelePan kreuz und queer – ein verbindender Konzertabend“, das jetzt in der Markuskirche zu erleben war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zerlegt man das erste Wort in zwei Teile, wird schnell klar, welcher Komponist und welches Instrument hier im Vordergrund standen – den größten Raum nahmen Doppelkonzerte von Georg Philipp Telemann ein, ebenso für Panflöte arrangiert wie eine knackige Auswahl rumänischer Volkslieder. Eine durchaus nachvollziehbare Verbindung, da Telemann sowohl eine große Bandbreite an Klangfarben als auch unterschiedliche nationale Stilistiken in sein Werk einband.

Ohne angekitschtes Hirtengedudel

Obwohl die Panflöte ein sehr altes Instrument ist, spielt es im heutigen Konzertbetrieb so gut wie keine Rolle. Hannah Schlubeck will das ändern und zeigte nun in Hannover, welche Möglichkeiten Alt- und Tenorpanflöte bieten. Die ohne Unterarme geborene Musikerin übernahm bei den Doppelkonzerten den Part der zweiten Travers- oder der Blockflöte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eindrucksvoller Abend: „La Festa musicale“ in der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Das funktionierte gut, weil dadurch neue Klangcharakteristika ins Spiel kamen, die sich aber organisch einfügten und mit diffusen Klischees von angekitschtem Hirtengedudel rein gar nichts zu tun hatten. Schlubeck intonierte selbst bei größeren Tonsprüngen präzise und überzeugte mit ihren schlüssigen Phrasierungen, die auch ein Markenzeichen von „La Festa musicale“ sind. Durchweg hohes Niveau: Am mitreißendsten geriet der Einstieg in die „Tafelmusik“, am eindringlichsten das e-Moll-Konzert, als das Zusammenspiel mit Dorothee Kunst an der Traversflöte betören konnte.

Rasante Klänge aus der Trickkiste

Bei den rumänischen Volksweisen ging dann die Post so richtig ab. Zuweilen klang es etwas melancholisch, überwiegend aber feurig und immer wieder virtuos, wobei Schlubeck nun auch die komplette Trickkiste auspackte, mit rasanten Staccato-Läufen oder flotten Glissandi aufwartete. Wer Panflöte vor allem mit „El condor pasa“ in Verbindung bringt, wurde zwar enttäuscht, musste aber auf gefiederte Freunde nicht verzichten: Eine ganze Schar unterschiedlicher Vögel machte sich zwischendurch bemerkbar, und als die Streicher das Flötengezwitscher geräuschhaft zu untermalen begannen, war das Glück komplett.

Der abwechslungsreiche Abend hatte aber noch mehr zu bieten. Zwischendurch erläuterte Schlubeck, etwa indem sie das Anblasen über einen Flaschenhals demonstrierte, die Tonerzeugung auf der Panflöte, und zweimal überließ sie das Feld dem Ensemble, das weitere Eigenarten Telemannscher Kompositionskunst vorführte: Ein Doppelkonzert für zwei Bratschen hört man nicht häufig, und auch ein Streichquartett kann etwas Ungewöhnliches sein, wenn es nämlich aus vier Violinen besteht.

Von Paralympics zur Panflöte

Viel Applaus nach einem Konzert der etwas anderen Art, durchweg interessant, streckenweise fulminant und punktuell etwas arg auf Effekt gebürstet. Schade jedenfalls, dass nicht viele Besucher, nach Angaben der Veranstalter knapp 70, den Weg in die Markuskirche gefunden hatten – diese Klänge wird man in Hannover so bald nicht wieder hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens lohnt sich auch die Beschäftigung mit Schlubecks Biografie. Zu der gehört unter anderem eine eindrucksvolle Karriere im Schwimmen mit zahlreichen Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften sowie einigen Weltrekorden. Diese Erfolge wurden noch als Matthias Schlubeck erzielt – 2020 erfolgte die Geschlechtsangleichung. Diesen Begriff bevorzugt die Musikerin, die sich in Interviews sehr offen, klug und ohne jegliche Larmoyanz artikuliert, und dabei angemerkt hat, dass Vokabeln wie „behindert“ oder „Transfrau“ zwar faktisch zutreffen mögen, assoziativ aber schnell etwas fragwürdig werden können. Weshalb man allerdings auch über die Formulierung „Kreuz und queer“ für den Abend geteilter Meinung sein kann.

Von Jörg Worat