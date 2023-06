﻿Löwen auf Zehenspitzen: Ladysmith Black Mambazo macht Stimmung im Opernhaus Hannover

Hannover. Als zur Eröffnung des Konzerts die Rede „vom Aufspüren von Gesangstraditionen abseits des klassischen Operngesangs“ ist, rauscht zum ersten Mal der Beifall durchs Opernhaus. Die Reihe „Stimmen“ scheint sich in dem Kulturtempel zu etablieren. Das Konzert der südafrikanischen A-cappella-Band Ladysmith Black Mambazo ist annähernd ausverkauft, die Stimmung fast euphorisch.

Es ist, als würde das Opernhaus ein wenig die Lücke schließen, die das Aus des Masala-Festivals im Pavillon hinterlassen hat. Ein Auftritt von Ladysmith Black Mambazo, einer der stärksten musikalischen Stimme des afrikanischen Kontinents, wäre ein formidabler Höhepunkt des Worldbeat-Festivals gewesen, das im vergangenen Jahr eingestellt wurde.

Vielstimmig: Ladysmith Black Mambazo im bunten Outfit. © Quelle: Nancy Heusel

Die heilende Kraft der Musik

„Musik hat die Kraft zu heilen und Wunden zu schließen“, sagt Sänger Sibongiseni Shaballa irgendwann im Konzert. Das ist nicht weit entfernt von der Aussage im „Stimmen“-Programm, in der vom „offenbar grundsätzlichen Bedürfnis der Menschen, ihre Stimme zu erheben, um Freude und Trauer, Glück und Liebe, Zweifel und Verwirrung einen Klang zu geben“ die Rede ist.

Bei Ladysmith Black Mambazo sind es eher die positiven Aspekte der menschlichen Existenz, die sich in erhabenen Harmoniefolgen manifestieren. Trauer und Zweifel (wie im Tribut an ihren Gründer Joseph Shabalala) verwandeln sich hier behutsam, aber drängend in kraftvoll jubilierende Vokaleuphorie. „Isicathamiya“ und „mbube“ – so heißen die Zulu-Begriffe für „Löwe“ und „auf Zehenspitzen“.

Der Hit von „Graceland“

Zwischen den beiden emotionalen Polen bewegen sich die Gesänge der neunköpfigen Kulturbotschafter Südafrikas, die Paul Simon 1985 für sein Album „Graceland“ entdeckte und weltberühmt machte. Der gemeinsame Hit „Homeless“ ist einer der Höhepunkte des anderthalbstündigen Konzerts im Opernhaus.

Gefeiert: Ladysmith Black Mambazo begeistern das Publikum. Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Den Rest der 90 Minuten füllen Ladysmith Black Mambazo mit den bekanntesten Songs ihrer über 60 Jahre währenden Karriere (vier Söhne von Gründer Shabalala tragen die Fackel ihres Vaters weiter). Deren wichtigste Erkennungsmerkmale: die bewegenden Harmoniegesänge im archetypischen Ruf-Antwort-Muster, eine turnerisch beeindruckende Choreografie nach Zulu-Art und die durchweg positiven und befreienden Botschaften ihrer Songs. „Long Walk To Freedom“, All Woman Are Beautiful“ oder „Ukuthala (Joy, Peace & Hapiness)“ erinnern daran, wie harmonisch die Welt doch sein kann. So lange es Stimmen gibt. Ovationen im Stehen.

