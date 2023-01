﻿Lajos Rovatkay dirigiert tolle Musik von Gregor Joseph Werner

Hannover. Das Glück des Schatzgräbers, das ist Musikprofessor Lajos Rovatkay nach diesen bemerkenswerten zweieinhalb Stunden anzusehen. Er hat gegraben, geackert und einen funkelnden Musikkristall namens Gregor Joseph Werner (1693–1766) entdeckt, einen längst vergessenen Komponisten und Haydn-Vorgänger. Und wie wunderbar dieser Schatz ist, zeigt Rovatkay in der gut besuchten Galerie Herrenhausen.

Mit einem überzeugenden Programm unter dem Titel „Die Pforte der Wiener Klassik“, das den Facettenreichtum Werners belegt mit geistlichen und weltlichen, mit Vokal- und Instrumentalwerken. Gregor Joseph Werner ging in der Historie als Kleinmeister durch. Wenn dem so sei, hat er immerhin große Musik geschrieben. Zu den schönsten Stücken des Abends gehören die beiden Oratorien-Einleitungen zu „Der verlorene Sohn“ und „Absalon“, sanft, ausdrucksstark, von geradezu atemberaubender Schönheit.

Ein Requiem mit jazziger Posaune

Von ganz anderem Kaliber sind die „Pastorellen“, Gebrauchsmusik im besten Sinne, tanzbar, teils burlesk, schöne Wechsel zwischen den Streichern, Werner wusste, wie man unterhält. Und er wusste, wie man mit Stimmen umgeht in der „Salve Regina“, wie man sie ins instrumentale Geflecht einbindet und besondere Klangwirkungen probiert, wenn der Tenor vom Cello begleitet wird. Zu den wertigsten Stücken dürfte das späte Requiem c-moll von 1763 gehören mit einem erstaunlich sanften „Zorn Gottes“ und im „Tuba mirum“ mit einer fast jazzig geführten Posaune. Zwei Passionsmotetten entfalten die ganze Pracht von acht Stimmen.

Die Pforte der Wiener Klassik: Sie spielen Gregor Joseph Werners „La festa musicale“ beim „Herrenhausen Barock“. © Quelle: Nancy Heusel

Lajos Rovatkay (89) hat einen Stuhl auf dem Dirigentenpult, hält mit ebenso ausgreifenden wie präzisen Bewegungen den Apparat zusammen und die Musik unter Spannung. Er kann sich auf das Ensemble „La Festa Musicale“ und das Voktett Hannover voll verlassen. Unter den Sängern ragen Magdalene Harer (Sopran), Markus Flaig (Bassbariton), Anne Bierwirth (Alt) und Tobias Hunger (Tenor) heraus.

Tolle CD-Edition

Die Musikgeschichte muss nun nicht umgeschrieben werden, ist aber um ein überaus reizvolles Kapitel erweitert worden und stellt einen Komponisten ins Zentrum, der für einen epochalen Wendepunkt zwischen Spätbarock und Wiener Klassik steht und durchaus repertoirewürdige Werke geliefert hat.

Dank Rovatkay liegen die Noten vor, wird eine fünfteilige CD-Edition (bei Audite) herausgebracht, von der die ersten beiden Scheiben bereits vorliegen. Und die sind in jeder Hinsicht fabelhaft geraten, nicht nur das Spiel überzeugt, sondern auch und nicht zuletzt die klangliche Präsentation, die der Werner-Musik dank der sehr guten Aufnahmetechnik eine makellose Schönheit und entsprechende Aura verleiht. Aufgenommen wurde in hannoverschen Kirchen in der gleichen Besetzung wie an diesem Abend.

Und da sieht man am Schluss einen Dirigenten und Forscher, der rundum zufrieden ist, jedem einzelnen Musiker auf der Bühne per Handschlag dankt und in einer Ansprache alle im Saal zu „Wernerianern“ ernennt. Das sind sie gerne, nimmt man den langen und herzlichen Applaus. Werner? Mehr davon.