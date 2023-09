Ein musikalisches Glaubensbekenntnis: Der 90-jährige Lajos Rovatkay hat ein Orgelkonzert mit Werken von Bach in der Marktkirche gespielt. Für das Publikum gab es dabei mehrere Gründe zum Staunen.

Hannover. „Jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt“, soll Albert Einstein gesagt haben, als er den damals zwölfjährigen Yehudi Menuhin 1929 in der Berliner Philharmonie in einem Konzert als Solisten in gleich drei Geigenkonzerten erlebt hatte. Der Physiker konnte sich nicht anders erklären, warum ein so junger Mensch eine solche Leistung erbringen konnte. Menuhin war – wie nicht wenige vor und nach ihm – ein Wunderkind. Wie aber soll man es nennen, wenn jemand im hohen Alter Unglaubliches vollbringt?