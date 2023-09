﻿Das Geheimnis von Bachs Musik: Der Musikforscher Lajos Rovatkay wird 90

Hannover. Der Mann ist ein Jahrhundertmusiker. Lajos Rovatkay wird am 15. September 90 Jahre alt und gibt einen Tag später in der Marktkirche ein Konzert mit Werken des Komponisten, der für ihn die Schlüsselfigur der abendländischen Musikgeschichte ist: Johann Sebastian Bach.

Die lebenslange Beschäftigung mit Bach ist das zentrale Element in Rovatkays Arbeit: Als Musiker, Lehrer und Forscher hat er in den vergangenen Jahrzehnten größeren Einfluss nicht nur auf die hannoversche Musikszene gehabt als die meisten seiner Kollegen und Kolleginnen. Das liegt auch an seiner besonderen Fokussierung: Der Blick die Vergangenheit erhellt bei ihm vor allem die Gegenwart.

Stalins Schatten auf der Ukraine

Das gilt auf persönlicher Ebene sogar für politische Fragen: Rovatkay ist 1933 in Budapest geboren und hat das Leben in einem sozialistischen Regime früh als besonders bedrückend empfangen. „Mit der Verherrlichung des Massenmörders und menschenverachtenden Verbrechers Stalin etablierte sich ein allumfassendes Lügensystem“, sagt er.

Wer damals gegen das „repressive kommunistische Sowjetsystem“ gewesen ist, sei als Faschist und Feind des Friedens gebrandmarkt worden. „Darum werde ich heute förmlich krank wegen der verlogenen Aggression gegen die Ukraine, wegen der Beschimpfung der ukrainischen Führung als Nazis und der dazu gehörenden Rehabilitierung Stalins in Russland“, sagt er.

Leiter des Studios für Alte Musik: Professor Lajos Rovatkay 1994 an der Musikhochschule. © Quelle: Michael Thomas

Die Musik ist für den jungen Rovatkay eine Art unpolitische Nische gewesen. „Die grausame politische Wirklichkeit in Ungarn ab 1949 hat dazu beigetragen, mich damals besonders konzentriert mit Bach zu beschäftigen“, erinnert er sich.

Flucht mit Notenheften

Beim Musikstudium in Budapest fand er eine inspirierende Umgebung vor. Er stand in engem Austausch mit dem Komponisten György Ligeti, der damals Privataufführungen in seinem Wohnzimmer organisierte, bei denen Rovatkay oft am Klavier saß. Und der Komponist Zoltán Kodály schärfte seinen Blick für die Musikwelt vor Bach: Kodály war – für die Zeit ungewöhnlich – auch ein Kenner des Renaissancemeisters Giovanni Palestrina.

Doch Rovatkay sog nicht nur das Wissen auf, das an der Hochschule verfügbar war – er suchte auch eigene Wege, seine Kenntnisse zu erweitern. Durch die Lektüre der damals bahnbrechenden Bach-Buches von Albert Schweitzer kam er auf die Idee, die Musik von Bach einer speziellen Untersuchung zu unterziehen: Er brachte die Angaben des Komponisten zur Artikulation, also zum Beispiel Legatobogen für gebundene Noten und Punkte für kurze Töne, aus den mehr als 200 Kantaten in eine systematische Ordnung. Die Notenhefte, in die er die Auszüge notierte, gehörten zu den wenigen Dingen, die Rovatkay in seinen Rucksack packte, als er 1956 nach der Niederschlagung des Volksaufstands aus Ungarn floh.

Eine wahre, grundehrliche Musik

Die Notenhefte hat er bis heute aufbewahrt. „Ich bin noch immer überwältigt, wie Melodie, Harmonie, Kontrapunkt und Rhythmus sich hier gegenseitig durchdringen und eine unvergleichliche Intensität des Ausdrucks entfalten“, sagt er. „Hierin liegt das Geheimnis von Bachs elementarer menschenbezogenen Kraft, der aus der musikalischen Materie selbst ergibt und dadurch völlig untheatralisch, wahr und grundehrlich ist.“

Neugierig noch mit 90: Lajos Rovatkay © Quelle: Nils Ole Peters

Die Analyse der Artikulation in Bach-Kantaten war der Schlüssel, der Rovatkay die Tür zur großen Revolution der historisch informierten Aufführungspraxis geöffnet hat. „Das lag damals in der Luft“, sagt er. Nach der Flucht setzte er sein Studium bei dem Organisten Helmut Walcha in Frankfurt fort, bevor er 1961 als Lehrer für Klavier und Orgel an die hannoversche Musikhochschule kam. Bald übernahm er dort die Leitung des Studios für Alte Musik – und wurde einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis.

„Ich war nie daran interessiert, dass etwas so klingen soll, wie es früher geklungen hat“, sagt er. „Das Wichtige daran ist eine differenzierte, emotionale, engagierte und sorgfältig artikulierte Spielweise.“ Manchmal habe das zwar zu Übertreibungen geführt: Die „Allüren und Ruppigkeiten“, die in der Anfangszeit zu hören waren, hätten ihn oft genervt, sagt Rovatkay. Doch erst diese Spielweise habe es möglich gemacht, die lange verstummte Musik der vorklassischen Epochen überhaupt wieder aufzuführen: „Dass das musikalische Erbe zum Klingen gebracht wurde, ist das Hauptereignis der historisch informierten Aufführungspraxis.“

Das Konzert Am Sonnabend, 16. September, spielt Lajos Rovatkay Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt kostet 8, ermäßigt 5 Euro. Aktuell erscheint eine CD-Edition mit Werken von Gregor Joseph Werner mit dem Barockorchester la festa musicale und dem Voktett Hannover unter Rovatkays Leitung.

Rovaytkay selbst hat viel dazu beigetragen, etwa durch sein Engagement für lange unterschätzte Komponisten wie Agostino Steffani und Gregor Joeph Werner. Im so erweiterten Gesamtbild der Musikgeschichte wird die zentrale Position von Bach umso sichtbarer: Seine Musik sei nicht nur das „Ferment“, das „das gesamte 19. Jahrhundert infiziert“ habe – es ist zugleich auch eine Summe dessen, was in den Jahrhunderten vorher komponiert wurde: „Bei Bach gibt es alles, was vor ihm war, und alles, was nach ihm kommt. Bei ihm kommt alles zusammen.“

