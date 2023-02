﻿Nach mehr als 120 Jahren: Kriegsbeute aus China im Landesmuseum Hannover gefunden

Im Landesmuseum Hannover sind Beutestücke aufgetaucht, die ein deutscher Offizier im Jahr 1900 bei der Plünderung Pekings an sich brachte. Jetzt sind diese in einer Ausstellung zu sehen – womöglich kehren sie bald nach China zurück.

Hannover. Der Offizier schied 1910 aus dem Militärdienst. Friedrich Graf von Königsmarck (1868 bis 1945), der auch ein bekannter Reitsportler war, zog damals aus der Rühmkorffstraße aufs Land. Gewissermaßen zum Abschied schenkte er dem damaligen Provinzialmuseum ein paar Preziosen, die er aus China mitgebracht hatte – darunter „auf Seide gemalte Bilder aus dem Tempel des Kaiserpalastes in Peking“, wie es in alten Notizen heißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer kleinen Ausstellung zeigt das heutige Landesmuseum jetzt zehn dieser Stücke – und es erzählt von einem düsteren, fast vergessenen Kapitel der Geschichte: Denn Königsmarck war 1900 als Oberleutnant am „Boxerkrieg“ beteiligt gewesen.

Er diente einst an der Militärreitschule Hannover: Friedrich Graf von Königsmarck. © Quelle: Tobias Woelki

Damals hatte es in China teils gewaltsame Proteste gegen den Machtausbau europäischer Länder gegeben. Eine Allianz von acht Kolonialmächten schlug den Aufstand unter der Führung von Alfred Graf von Waldersee mit äußerster Brutalität nieder. Der aus dem Brandenburgischen stammende Königsmarck tat damals Dienst in Waldersees Stab. Er war dabei, als Soldaten in Peking einfielen, mordeten, vergewaltigten und raubten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rollbilder mit Höllenszenen

„Wir sind uns heute sicher, dass seine Objekte aus der Plünderung Pekings stammen“, sagt Maik Jachens. Der Provenienzforscher stieß vor einigen Jahren in einem alten Jahrbuch des Museums auf die Schenkung von Königsmarck, der nach seiner Rückkehr aus China an die Militärreitschule Hannover versetzt worden war – und machte sich im Museumsdepot auf die Suche.

Kriegsbeute aus Peking: die etwa handgroßen, vergoldeten Tonobjekte zeigen Götterfiguren. © Quelle: Tobias Woelki

In der Ausstellung sind nun neben zwei Buddhafiguren auch fünf vergoldete Tontäfelchen mit Götterfiguren aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Am prachtvollsten sind drei Rollbilder, wie sie bei Prozessionen durch die Stadt getragen wurden. Das längste ist zwei Meter lang. Darauf abgebildet sind grausame Szenen aus der Hölle. Im Volksglauben verschmolzen dabei buddhistische und taoistische Motive.

Fragwürdige Herkunft: Die drei Rollbilder sind als Repliken in der Ausstellung zu sehen. © Quelle: Tobias Woelki

„Königsmarck muss die Stücke an verschiedenen Orten in Peking an sich gebracht haben“, sagt Jachens, „doch woher genau sie stammen, wissen wir nicht.“ Die alten Aufzeichnungen seien voller Ungereimtheiten. Der Kurator deutet auf einen historischen Stadtplan von Peking, der in der Ausstellung hängt. In der Stadt gab es viele Paläste und Tempel, aus denen die Objekte stammen könnten – dass sie wirklich aus dem Kaiserpalast kommen, sei unwahrscheinlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erbeutet in Peking: Eine Buddhastatue im Landesmuseum. © Quelle: Tobias Woelki

Einige Stücke von Königsmarck ließen sich im Museum nicht mehr auffinden. Dafür sind auf einem Bildschirm weitere Preziosen aus dem Bestand des Hauses zu sehen, die unrechtmäßig als Beutestücke aus China nach Hannover gekommen sein könnten. Das Landesmuseum bemühe sich mittlerweile um Kontakt zu chinesischen Institutionen, um Gespräche über eine mögliche Rückgabe zu führen, sagt Museumsdirektorin Katja Lembke: „Die Ausstellung soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Ereignisse von 1900 nicht in Vergessenheit geraten.“

„Kriegsbeute aus China“ ist auf noch unbestimmte Zeit im Landesmuseum Hannover zu sehen.