﻿Zurück in der Klassikarena: Pianist Lang Lang zaubert im Kuppelsaal

Mehr Konzerte

Die Bremer Kammerphilharmonie und Paavo Järvi sind in dieser Saison noch einmal zu Gast in Hannover: Am 7. Mai 2023 spielen sie mit der Cellistin Sol Gabetta im Großen Sendesaal. Bereits am Montag, 31. Oktober präsentiert Geiger Ray Chen dort mit dem Kammerorchester The Knights ein Programm rund um die „Kreutzer-Sonate“. Das nächste Kuppelsaal-Konzert ist am 12. November: Das London Philharmonic Orchestra begleitet dann die Geigerin Anne-Sophie Mutter. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 12 12 33 33 und in den HAZ/NP-Ticketshops.