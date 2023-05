﻿Lars Eidinger liest Brecht im ausverkauften Schauspielhaus Hannover

Hannover. Bert Brecht ist auch für seinen sarkastischen Blick bekannt, auf das weltumfassende Unheil, ebenso wie sich selbst. Da gibt es im bösen Gedicht den „Theaterkommunisten“, der den Menschen täglich auf der Bühne die Ungerechtigkeit der Gesellschaft vorführt – mit einer Hyazinthe im Knopfloch und gegen entsprechendes Entgelt natürlich.

Lars Eidinger trägt es vor im lange ausverkauften Schauspielhaus und gibt für diesen Abend den Brecht, er hat eine erlesene Auswahl von Gedichten aus dessen „Hauspostille“ dabei und singt zwischendurch ein wenig.

Bei „Sterben“ singt das Publikum mit

Am Mikro steht er aufrecht, in einem schwarzen Anzug in Übergröße, und packt im Auftakt das Übel gleich an der Wurzel: „Das Schicksal des Menschen ist der Mensch.“ Eidinger bringt zehn von den gut 50 Gedichten. Er erzählt „Von den verführten Mädchen“ und „Vom ertrunkenen Mädchen“. Entertainerqualitäten, die hat Eidinger, wenn er dann mal kurz die strenge Lyrikpräsentation verlässt und, als es ums „Sterben“ geht, in den Saal hineinruft: „Und jetzt alle!“ Das Publikum stimmt mit Begeisterung ein: „Sterben, sterben, sterben ...“ Angst vorm Tod? – Wir doch nicht!

Hans-Jörn Brandenburg heißt die Begleitband von Lars Eidinger, der Pianist bedient versiert Harmonium, Klavier und vom Laptop. Eidinger singt auch ein wenig, und gar nicht mal so schlecht, ein bisschen Michael Jackson („Will you be there“) hier, ein bisschen Beatles („The Fool on the Hill) da. Am stärksten ist er aber beim Original-Brecht mit dem „Alabama-Song“ und natürlich, ein wenig vom Klavier her angeswingt, mit der „Ballade vom Mackie Messer“.

Ironische Distanz und Pathos im „Baal“

Höhepunkt ist der „Choral vom Manne Baal“, da verlässt Eidinger die leicht ironische Distanz. Mit Gisela-May-Pathos und den Mund immer dichter am Mikro geht es durch Schnapsboutiquen und Spitäler hin zum „großen Weib Welt“, das genommen werden will. Die Weisheiten des Baals bekommen durch Eidingers tiefer und fester werdende Stimme den nötigen Ausdruck: Wenn mehr Leichen herumliegen, hat man eben selber mehr Platz. Und ob es Gott gibt, sei doch egal, solange es Baal gibt. Wir sollten uns alle zwei Laster zulegen, denn nur eins ist „zu viel“.

Einfühlsamer Vortrag: Lars Eidinger liest im Schauspielhaus aus der Brechtsche „Hauspostille“. © Quelle: Tobias Woelki

Vielleich sollte man sich die „Hauspostille“ zulegen. Brecht wollte immer gerne, dass seine „Hauspostille“ einen Lernprozess auslöst, den Leser begleitet und immer wieder in die Hand genommen und gelesen wird. Dass das aufgeht, hat Lars Eidinger gezeigt, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, den Brechtschen Versen nachzuhängen.

Und danach gehts in die Disco

Eidinger freut sich sichtlich über den Schlussjubel und macht sich so seine Gedanken über diesen bemerkenswerten Abend. Es gebe Momente, „in denen die Intelligenz in einem Raum größer ist als die Summe der Anwesenden“. Man würde den „Geist von Brecht“ spüren. Und das verdient natürlich eine Zugabe. Und die ist erneut die „Große Ballade vom Baal“.

Und wo wir gerade bei Zugaben sind. Im Ticketpreis mit drin ist eine der legendären „Anti-Discos“ von Eidinger. Um halb elf geht’s nach Cumberland, der Meister nimmt in kurzer Lederhose und Sweatshirt hinter dem ausladenden DJ-Pult Position ein – und dann rumpa, rumpa, rumpa, eine Endlos-Tonspur aus meist harten Rhythmen. Zu fortgeschrittener Stunde läuft dann noch „Drei Tage wach“, bis gegen zwei Uhr ein ratterndes Maschinengeräusch die Schlusskurve einläutet. „Los, mehr, Zugabe, Zugabe“. Lars Eidinger blickt traurig in den Tanzmenge: „Ich darf nicht länger.“ Hat aber auch so schon gut gereicht.

