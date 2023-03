﻿Lauter „Lebenslieder“: Georgette Dee und Terry Truck im Pavillon

Hannover. „Ich find’ mich albern, find’ mich reizend, bitte sehr, wie finden Sie’s?“, singt Georgette Dee, mittlerweile 64 Jahre alt, in ihrem ersten Chanson. Der Abend trägt den Titel „Die hysterische Ziege“, die sie natürlich selbst ist und gleichzeitig nicht. Georgette Dee, eine androgyne Erscheinung, mit äußerlichen Ähnlichkeiten zu Marlene Dietrich und Elisabeth Flickenschildt, trägt eine graue Bob-Frisur und ein bodenlanges, mattschwarzes Kleid, das ihre breiten Schultern ausstellt.

Circa 100 Minuten steht sie einfach auf der leeren Bühne im gut besuchten Pavillon, eingerahmt von einem Stehpult und einem schwarzen Flügel, an dem ihre langjährige Begleitung Terry Truck sitzt und eigentlich ununterbrochen spielt. Dee steht einfach da, die Hände auf ihre Oberschenkel gelegt, vor einem Mikrofonständer, und singt ihre „Lebenslieder“, die mal melancholisch, mal aberwitzig daherkommen, aber immer eine tiefere Botschaft erkennen lassen.

Mit säuselnder Ironie

Wenn Dee nicht singt, erzählt sie vom Leben, von Gott und der Welt. Ihre Anekdoten präsentiert sie lakonisch und vermeintlich unzusammenhängend, mit einer säuselnden Ironie, die Ernst und Unsinn ebenbürtig werden lassen und so einen Raum schafft, in dem Widerspruch und Sichergeglaubtes zusammenfallen.

In ihren assoziativen Monologen hangelt sich Dee rückblickend durch ihr Leben. Beginnend mit den wilden 80ern in Paris, über ihre Zeit in Hamburg, die Wohnung mit Rathausblick in Hannover, hin zu der Georgette Dee von heute, die nicht einschlafen kann, weil sie über die Gleichzeitigkeit eines Italieners auf der Toilette und eines zeitungaufschlagenden Schweden, einer sterbenden Seniorin und eines weinenden Neugeborenen undsoweiterundsofort. Nachdem sie masturbiert hat.

„Alles von Mir“

Irgendwann stimmt Dee ihren womöglich bekanntesten Hit „Alles von Mir“, einen teilweise gesungenen Dialog mit Terry Truck, an. Bereits nach Dees ersten Worten „Stellen Sie sich mal vor, Sie befinden sich auf einem Kreuzfahrtschiff“ applaudiert das Publikum lautstark und spricht, singt, grölt die folgenden Zeilen mit.

An einer anderen Stelle kokettiert Dee mehrfach mit ihrem fortgeschrittenen Alter, indem sie sich erst als senile Seniorin beschimpft, um im nächsten Moment ein Smartphone in der Hand zu halten, von dessen Display sie ein selbst geschriebenes Gedicht über die unvergleichliche Schönheit des Meeres vorliest. Am beeindruckendsten aber ist Dees akkurat vorgetragene Flapsigkeit, die selbst platteste Sexwitzchen subtil wirken lässt. In diesen Momenten sucht Dee nach Worten, spinnt Assoziationen weiter und landet am Ende ab und zu bei kleinen Weisheiten.

Als Dee gegen Ende der Show ein fabulierendes Crescendo über ein – der Gleichberechtigung halber, wie sie augenzwinkernd anmerkt – heterosexuelles Paar anstimmt und sich in immer wilderen Bildern verliert, johlt und tost das Publikum. Einmal mehr wird klar: Georgette Dee ist vieles: Alleinunterhalterin wie Philosophin, Chansonsängerin wie hysterische Ziege. Aber in erster Linie, ist sie eine abgebrühte Rampensau.

