Lea singt 2024 in der Swiss-Life-Hall

Hannover. Gerade noch trat Lea beim NDR-2-Plaza-Festival in Hannover auf und machte viel Eindruck zwischen Stars wie Peter Fox, Ellie Goulding und SDP. Es war eine von 23 Open-Air-Shows der Pop-Liedermacherin in diesem Jahr. Nun bereitet sie sich auf ihre nächste Hallentournee im kommenden Spätsommer vor. Sie führt auch – am 4. September 2024 – in die hannoversche Swiss-Life-Hall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Lea ist es eine Art Heimkehr. Bevor die gebürtige Kasselerin 2018 in ihre Wahlheimat Berlin zog, studierte sie in Hannover Musik und Sonderpädagogik und legte den Grundstein für ihre Karriere, indem sie singend durch Kneipen vor allem in Linden und der Nordstadt zog. „Ich habe die Stadt in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, schon sehr lieben gelernt“, sagte die 31-Jährige unlängst dieser Zeitung im Interview. „Ich vermisse diese Ruhe und gleichzeitig, dass viel los sein kann.“

Viel los sein wird mit Sicherheit auch beim Konzert im kommenden Jahr: Lea, die 2021 und 2022 die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland war, bringt ihre Hits wie „Leiser“, Schwarz“ und „7 Stunden“ mit sowie das Material ihres aktuellen Albums „Bülowstrasse“. Karten (58,90 Euro) gibt es in Kürze in den HAZ-/NP-Ticketshops.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ