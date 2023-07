﻿Schwedenurlaub im Georgengarten: Tucholskys „Schloss Gripsholm“ im Georgengarten

Hannover. Unter den ausladenden Ästen einer alten Eiche gibt es ein Picknick, und da ist die Leichtigkeit, von der im Untertitel von „Gripsholm. Fragmente“ die Rede ist, gar nicht so weit. Doch der „Versuch einer Leichtigkeit“ lässt die Zuschauer nicht so leicht davonkommen. Denn auf den Picknickdecken, während das Publikum zwischen dem Rotwein und dem Gemüse und den Süßigkeiten der Geschichte einer Urlaubsliebe lauscht, lauert auch das Böse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Liebe? In der heutigen Zeit? Wie denken sie sich das?“ heißt es am Anfang der Inszenierung von Kurt Tucholskys „Schloss Gripsholm“ des Theaters an der Glocksee. Tucholskys Roman über eine Ménage à trois vor dem Hintergrund eines Urlaubs in Schweden erschien 1931. Da hatte der hellsichtige Schriftsteller längst die Zeichen der Zeit gelesen und war ausgewandert, erst nach Paris, dann nach Schweden. Zwei Jahre später verbrannten die Nazis seine Bücher.

Die Inszenierung des Theaters an der Glocksee führt das Publikum in einem Audiowalk vom Garten des Wilhelm-Busch-Museums am Fluss entlang, am Leibniztempel vorbei in Richtung Herrenhäuser Gärten, immer im Schlepptau der vier Darsteller. Schon da zeigt sich eine mysteriöse Gestalt mit Jacke über dem Kopf im Hintergrund, mal versteckt zwischen hohen Gräsern, mal irgendwo im Hintergrund. Im Laufe der Geschichte, als auf einem großen Feld im Georgengarten das Picknick beginnt, kommt die Gestalt immer näher.

Tanz im Gras: Szene aus „Gripsholm Fragmente“. © Quelle: Jonas Wömpner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber zunächst ist „Gripsholm. Fragmente“ eine Liebesgeschichte: Lydia und Kurt, beziehungsweise Peter, je nachdem, fahren nach Schweden, geben ihre „Kümmernisse“ in der Gepäckaufbewahrungsstelle ab und machen Urlaub. Irgendwann kommt auch Kurt-Peters bester Freund Karl, und man urlaubt und liebt zu dritt. Die mysteriöse Gestalt entpuppt sich als ein Mädchen, das in einem nahe gelegenen Erziehungsheim wohnt und misshandelt wird. Die Freunde/Liebenden versuchen, das Mädchen von dort zu befreien. Stück für Stück schleicht sich – trotz all der Harmonie und Freundschaft zwischen den drei Figuren, trotz der hübschen Umgebung des Georgengartens – das Böse in Gestalt der Heimleiterin ein, die auf ihre Schützlinge einfach nur Macht um der Macht willen ausüben will.

Tanz im Gras

Den Text dazu gibt es auf die Kopfhörer des Publikums, die Darsteller tauchen immer mal wieder auf, tanzen und bewegen sich in einer Choreografie zwischen den Gräsern, nach anderthalb Stunden Sitzen gibt es auch eine Publikumsanimation mit ein paar Turnbewegungen.

Tucholkys „Schloss Gripsholm“ ist zwar im Kern ein unpolitisches Buch, dennoch schwingt, wie auch in der Inszenierung, der Hintergrund der Zeit immer wieder mit. Es ist gleichzeitig eine Flucht und ein Fokus auf den Kontrast zwischen der Liebe der drei und der Bösartigkeit von Macht und Strafe.

Das ist auch der Kontrast, mit dem „Gripsholm. Fragmente“ immer wieder arbeitet. Denn hauptsächlich ist der Audiowalk ein schöner Ausflug, der einerseits von der ironisch-zärtlichen stilistischen Meisterschaft Tucholskys lebt, andererseits von dem exzellent eingesprochenen Text des Buches aus den Kopfhörern. Der „Versuch einer Leichtigkeit“ schafft zwar diese wunderbare Atmosphäre der Leichtigkeit eines Sommertages. Er zeigt aber auch, dass diese Leichtigkeit schnell verpuffen kann, weil – gerade auch zur Zeit, als Tucholsky das Buch schrieb – eine Flucht vor den menschlichen Abgründen kaum möglich ist.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier wird im Kleinen mit dem Kontrast zwischen Liebe und toxischer Macht operiert, ob im Großen die Liebe und die Freundschaft gegen die Bösartigkeit der Macht helfen kann, bleibt offen.

Die nächsten Vorstellungen von „Gripsholm. Fragmente“: 13., 15. und 16. Juli, jeweils 16 Uhr.

HAZ