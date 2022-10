﻿Erstes Abokonzert seit zwei Jahren: Radiophilharmonie spielt mit Leonard Slatkin

Gute Stimmung beim Neustart: Der US-amerikanische Dirigent Leonard Slatkin dirigiert die NDR Radiophilharmonie im gut gefüllten Sendesaal – und das Orchester startet eine Publikumsbefragung.

Hannover. Die NDR Radiophilharmonie macht offenbar ernst mit der Ankündigung, ihr Angebot zu überprüfen und möglichen veränderten Bedürfnissen und Wünschen des Publikums anzupassen. Beim Auftritt des US-amerikanischen Dirigenten Leonard Slatkin im Funkhaus lagen jedenfalls umfangreiche Fragebögen auf allen Plätzen. Die Besucherinnen und Besucher konnten unter anderem angeben, welche Wünsche sie in Bezug auf Programm, Spieldauer und Beginn der Konzerte haben.

Ansonsten war beim ersten regulären Abonnementkonzert seit gut zwei Jahren schon fast wieder alles beim Alten: Obwohl nicht ganz ausverkauft war der Große Sendesaal deutlich besser gefüllt als in den vergangenen Monaten, und die Stimmung im Saal war von Beginn an nahezu euphorisch. Es sieht nicht so aus, als müsste sehr viel geändert werden.