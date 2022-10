﻿Feridun Zaimoglu hat ein Buch über den unmöglichen Versuch verfasst, ein Buch über Hitler zu verfassen

Hannover. Schriftsteller, die bemerken, dass sie sich zu viel vorgenommen haben, haben zwei Möglichkeiten: Sie können ihr Vorhaben beiseite legen und schweigen, sie können aber auch ein Buch über das Scheitern schreiben. Kaum ein anderer Beruf bietet die Möglichkeit, so locker mit dem Scheitern umzugehen. Feridun Zaimoglu hat sich entscheiden, das Scheitern zu seinem Thema zu machen. Er schreibt von einem Schriftsteller, der an einer problematischen Figur gescheitert ist. Und an großen Fragen. Adolf Hitler – wie soll man von ihm erzählen?

Es gibt gute Hitler-Biografien, aber wenn sich Schriftsteller jenseits der Geschichtswissenschaft an dieser Figur versuchen, bewegen sie sich auf schwierigem Terrain: Angesichts der gewaltigen Verbrechen, um die es hier geht, kann alles Belletristische leicht banal wirken. Die Kunst kann es auch immer anders meinen, sie kann vereinfachen, was schwierig ist, sie kann Einfaches kompliziert machen, sie kann Farben fälschen und Figuren anders aussehen lassen. Belletristik ist Belletristik, sie ist kein Spiegel für die Rückschau in die Vergangenheit. Und sie ist in ihrer Harmlosigkeit dem Schrecklichen in der Welt meist nicht gewachsen.

Die Unmöglichkeit, über Hitler zu schreiben

Feridun Zaimoglu weiß das alles und arbeitet sich mit langem Atem an der Unmöglichkeit ab, über Hitler zu schreiben. Für die Leser ist das eine Herausforderung. Denn eigentlich ist es angenehmer, sich mit dem Ergebnis von schriftstellerischen Entscheidungen auseinanderzusetzen, als dem Prozess der Entscheidungsfindung zu folgen. Bei Zaimoglu, der den Autor der Hitler-Geschichte meist lapidar „Der Autor“ nennt, klingt das Ringen mit dem rechten Ton so: „Der Autor hält inne, das ist ihm alles eine Peinlichkeit, er denkt: ,Ich kann doch nicht diesen Kerl ein Bittgebet sprechen lassen!’ Wieso nicht? Der Mann war ein Mensch. Ein hochstaplerisch veranlagtes Menschenschwein, aber er war ein Mensch. Der kam nicht als dunkle Gewitterwolke über die Deutschen. Soll man jetzt für den Kerl Mitgefühl empfinden? Er will in seinem Buch kein Schreckbild zeichnen, keine Erscheinung zum Fürchten. Wieso nicht?“

Ja: Wieso nicht? Aber auch: Wieso? Warum es denn unbedingt ein Hitler-Buch sein muss, wird nie ganz klar. Aber immerhin werden die Schwierigkeiten beim Abgehen dieses unmöglichen Projekts recht plastisch. Die Handlung des Romans ist vor allem ein Verlust: Dem Autor droht, die Kontrolle über sich und sein Projekt zu verlieren. Aber es bleibt immerhin die Einsicht: Worüber man nicht schreiben kann, darüber kann man schreiben.

Feridun Zaimoglu: "Bewältigung". Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 24 Euro. Am Dienstag, 1. November, ist der Autor um 20 Uhr im Literarischen Salon im Conti-Campus der Leibniz Universität (Königsworther Platz 1) zu Gast.