﻿„Let’s dance“ macht Tourstation in Hannover – 7000 Fans sind begeistert

Jorge Gonzales, Rene Casselly und ein richtig falscher Versprecher: „Let’s dance“ begeistert auch in der Tourneefassung das Publikum in der hannoverschen ZAG-Arena.

Hannover. Es gehört mittlerweile zur normalen Verwertungskette erfolgreicher TV-Shows, nach abgeschlossenen Staffeln auf Tournee zu gehen. Das ist bei „Let’s dance“ nicht anders – wenn Corona es zulässt. Das RTL-Format, bei dem eine Profiriege mit mehr oder minder prominenten Amateuren zusammengemischt wird und sich paarweise über Monate durch das Standard- und Lateinrepertoire tanzt, ist eins der erfolgreichsten RTL-Konzepte. Und so wundert es auch nicht, dass mehr als 7000 Fans in die gut gefüllte ZAG-Arena an der Expo-Plaza gekommen sind, um die Stars der im Frühjahr zu Ende gegangenen Staffel zu sehen. Und das gilt nicht nur für das Personal auf dem Parkett. Auch Moderator Daniel Hartwich und die Juroren sind Publikumslieblinge, in Hannover, der 21. und vorletzten Tourstation, sind Jorge Gonzales und Joachim Llambi dabei, Motsi Mabuse wird in der Arena von Isabel Edvardsson vertreten.

Milde Jury: Jorge González, Isabel Edvardsson und und Joachim Llambi (v.l.) © Quelle: Villegas

Casselly tanzt den Siegertanz

So richtig streng geht es am Jurypult allerdings nicht zu. Da wird gern mal die Kelle mit der „10“ gezückt, es ist ja auch kein richtiger Wettbewerb wie in den TV-Shows, wo sich die Paare wöchentlich einen oder gar zwei neue Tänze draufschaffen müssen. Hier geht es um die reine Show. Dazu gehört auch, dass der Sieger der letzten Staffel, der Zirkuskünstler und „Ninja Warrior“ René Casselly und die österreichische Tänzerin und Choreografin Kathrin Menzinger ihren spektakulären Freistil-Siegertanz noch einmal tanzen, umsäumt von Lichtgewitter und Feuersäulen. Es ist der Höhepunkt eines kurzweiligen und launigen Abends, der auch mit Hartwichs Humor und seinen kleinen Frotzeleien Richtung Jury zu tun hat. Zweiter Stimmungsmacher des Abends ist Mathias Mester. Der kleinwüchsige Weltklasseleichthlet deutete schon in der Staffel an, dass er sich für keinen Spaß zu schade ist. Und auch in Hannover sorgt er tanzend (mit Renata Lusin) und witzelnd für gute Laune.

Spaß bei der Arbeit: Sarah Mangione und Vadim Garbuzov © Quelle: Villegas

Singer singt, Ülker liegt unwissend richtig

Fans von Popstar Mike Singer sehen ihn nicht nur Quickstep tanzen, er darf sogar kurz mal ans Mikrofon, um das entsprechende Lied „Verdammt ich lieb dich“ eine Strophe und einen Refrain lang anzusingen, bevor zusammen mit Christina Luft die Beine fliegen. Die in der Staffel Zweitplatzierte Janin Ullman legt mit Tänzer Zsolt Sándor Czeke eine umjubelte Rumba aufs Parkett, Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione tritt mit Vadim Garbuzov an.

Schauspieler Timur Ülker, der mit Malika Dzumaev tanzt, unterläuft der vermeintlich größte Fauxpas des Abends, und das nicht mal in Bewegung. Er bezeichnet unter Gelächter und Hartwichs feinem Spott Hannover als Hansestadt – was sie bis ins 17. Jahrhundert auch war und seit 2019 als Mitglied in der Neuen Hanse auch wieder ist. Aber das weiß in der Arena kaum jemand, selbst der Hartwich nicht.

Zuschauerin tanzt allein

Ein Publikumspaar, das spontan vor 7000 Augenpaaren tanzen darf, findet sich nicht, nur eine einzelne Zuschauerin traut sich, und als sich niemand als Tanzpartner erbarmt, macht sie es allein und bekommt zum Lohn 10 Punkte von Jorge Gonzales und tosenden Applaus vom Publikum. Den bekommt nach zweieinhalb Stunden inklusive Publikums-Handyabstimmung über den Sieger (Casselly) die gesamte Truppe für einen gelungenen Abend mit leichten Abstrichen für die Tonqualität im Saal.

Wer sich den nächsten Besuch der Tanzriege in Hannover zu Weihnachten schenken will: Der Vorverkauf für den 1. Dezember 2023 läuft bereits untertickets.haz.de