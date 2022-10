﻿Literarischer Salon: Mohamed Amjahid liest aus „Let‘s talk about Sex, Habibi“

In seinem Buch „Let‘s talk about Sex, Habibi“ erzählt der Journalist und Autor Mohamed Amjahid von „Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo“. Im Literarischen Salon stellte er sein Buch vor.

Hannover. Es ist ein Patentrezept und funktioniert eigentlich immer. In der Sprache der Werbebranche heißt es: „Sex sells“. Weil das so ist, hat sich auch der Journalist und Autor Mohamed Amjahid dafür entschieden, in Schlafzimmer zu schauen. Dass auch sein eigenes Schlafzimmer dazu gehört, gesteht er mit entwaffnender Offenheit gleich zu Anfang seiner Lesung aus seinem Buch „Let‘s talk about Sex, Habibi“ im Literarischen Salon der Leibniz-Universität.

Von Menschen und ihren Problemen