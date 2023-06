﻿„Letzter Abend“: Film aus Hannover beim Filmfest Emden ausgezeichnet

Und der Creative Energy Award geht an ...: „Letzter Abend“. Der in Hannover mit einem Etat von gerade einmal 4000 Euro produzierte Kinofilm erhält beim Filmfest Emden die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung.

Hannover/Emden. Die nächste Auszeichnung für „Letzter Abend“: Lukas Nathraths in Hannover produzierter und gedrehter Low-Budget-Kinofilm wurde beim Filmfest Emden-Norderney mit dem Creative Energy Award geehrt. Es ist bereits der dritte Preis nach dem First Look Award beim Filmfest Rotterdam und der Auszeichnung für die Beste Regie beim Filmfestival Max Ophüls Preis.