Erster Abend für „Letzter Abend“: Der in der Calenberger Neustadt gedrehte Kinofilm feierte am Raschplatz seine umjubelte Hannover-Premiere – mit vielen Gästen und Gesang

Hannover. „Es ist Sommer in dieser Stadt. Ich glaub’ ich hab’ den Sommer satt“, singt Clemens in seiner Wohnung in der Calenberger Neustadt. „Ich such’ in Linden, in der List, bis du endlich wieder bei dir bist.“ Das Lied, „Hand in Hand (Übern E-Damm, Baby)“, geschrieben, gesungen und gespielt von Sebastian Doppelbauer, erklingt am Raschplatz im seit Tagen ausverkauften Graffiti-Kino. Der Film „Letzter Abend“ hat Hannover-Premiere, also in jener Stadt, in der er auch gedreht wurde.