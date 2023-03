﻿Lichtkunstbahnhof Celle fertig: Neues Buch über das Vorzeigeprojekt

In diesen Pubs in Hannover steigen am St. Patrick’s Day Partys

Am 17. März ist St. Patrick’s Day. Natürlich soll der irische Feiertag auch in und um Hannover gebührend gefeiert werden. Wir verraten, in welchen Pubs an diesem Freitag die Partys steigen – teilweise sogar das ganze Wochenende.