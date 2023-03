Ein Stück, das mit Lust unter die Gürtellinie geht: „Liebe/Eine argumentative Übung“ von Sivan Ben Yishai hatte im Schauspiel Hannover Premiere.

Hannover. Es ist ja modern geworden, in Filmen, Büchern und Theaterstücken vor allem Möglichen zu warnen, was im Leben von Menschen so vorkommen kann und deswegen auch in Filmen, Büchern und Theaterstücken vorkommt. Gewalt etwa. Oder Sex. Auch das Staatsschauspiel Hannover hat sich dieser Mode angeschlossen. Im Programmheft des neuesten Stücks auf dem Spielplan, „Liebe/Eine argumentative Übung“ von Sivan Ben Yishai, das am Freitag Premiere hatte, heißt es: „In dieser Inszenierung werden explizite sexuelle Handlungen beschrieben.“