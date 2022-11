﻿Fast ein Festival: Liedfett, Kapelle Petra und Grillmaster Flash im Capitol

Hannover. Statt in drei halbleeren Hallen, spielten die Musiker ein gemeinsames Konzert. Der Plan ging auf: Das Capitol war gut gefüllt. Den Anfang macht Grillmaster Flash mit seiner Band „Die Jungs“. Der Rockmusiker aus Bremen-Nord sorgt mit selbstironischen, fröhlichen Liedern wie „Bud Spencers Bart“ und „(Ich war nie) Rock’n’Roll“ für gute Stimmung im Publikum. Nach einer Dreiviertelstunde Spielzeit wird die Bühne rasant für Kapelle Petra umgebaut. Es kommt Festivalfeeling auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entspannt: Timo „Gazelle“ Sprenger von der Band Kapelle Petra © Quelle: Ilona Hottmann

Guido Scholz, Gitarrist und Sänger der Indie-Rock-Band Kapelle Petra erklärt mit einem Blick aufs feiernde Publikum: „Es war die richtige Idee es zusammenzulegen“. Der frühere Kapelle Petra-Bassist Timo „Gazelle“ Sprenger ist Teil der humoristischen Bühnenshow der Band. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sitzt er in einem Campingstuhl, starrt ins Publikum und trinkt Bier. In ihrem Lied „An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen“ rufen die Musiker dazu auf, das Hier und Jetzt zu genießen. Die Band animiert das Publikum immer wieder dazu sich zu bewegen. Jung und Alt sind am Tanzen.

„Ich bin nicht mehr traurig“

Sobald Kapelle Petra die Bühne verlassen hat, ruft das Publikum nach Liedfett, der nächsten Band. Die Vorfreude ist spürbar. Während der Umbauarbeiten auf der Bühne, stimmen die Musiker über die Lausprecher bereits die typische Liedfett-Phrase „Liedfett asozial“ an. Das Publikum steigt begeistert ein. Der erste Song „3G“ handelt nicht etwa vom Impfen und Testen, sondern lautet ausgeschrieben „Geil, Geil, Geil“. Der Sänger Daniel Michel brüllt „Ich bin nicht mehr traurig“ angelehnt an Whitney Houstons Hit „I will always love you“ in sein Mikrofon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den wummernden Instrumenten, der Aufforderung „Moshpits der Liebe“ zu bilden und den Zwischenrufen „Reinbügeln“ und „Liedfett Asozial“, die die Fans begeistert nachahmen, heizt Liedfett das Publikum ein. Die Mischung aus Akustikpop und irgendwie Punk – „Liedermaching Untergrund“ wie die Band ihre Musik nennt, begeistert das gut durchmischte Publikum. Junge Erwachsene tanzen neben Rentnern. Der Soloauftritt des Gitarristen Lucas Uecker gehört zu einem der wenigen ruhigen Momente des Auftritts. Liedfett sorgt für den ausgelassenen Abschluss eines fröhlichen und bunten Abends, der trotz seiner beachtlichen Länge von gut vier Stunde wie im Rausch vergeht.

Demnächst: Am 22. November tritt die ukrainische Band BoomBox im Capitol auf.

Von Katharina Pieper