﻿Raphaela Edelbauer stellt im Literarischen Salon„Die Inkommensurablen“ vor

Hannover. Zu Beginn braucht es Definitionen. „Inkommensurabel“, zum Beispiel, fragt Moderation und NDR-Journalistin Alexandra Friedrich, was genau heißt das eigentlich? Eine richtige Antwort gibt Raphaela Edelbauer im Literarischen Salon nicht, zu komplex ist der Begriff, der über viele Wissenschaften hinweg verwendet wird, um – meistens – die Unvergleichbarkeit von zwei Größen oder Theorien zu bezeichnen. Sie hätte sich aber mit ihrer Lektorin darüber gestritten, ob ihr Roman tatsächlich „Die Inkommensurablen“ heißen solle, sagt Edelbauer. Die Lektorin sei dagegen gewesen. „Die Leute kommen in den Buchladen und sagen: Ich will gerne das Buch mit dem komischen Titel“, sagt sie.

In dem Buch geht es um drei Figuren, die am Vorabend des Ersten Weltkrieges in Wien aufeinandertreffen: Klara, die drauf und dran ist, als eine der ersten Frauen in Wien in Mathematik zu promovieren, Adam, eine Adliger, der bald in den Krieg ziehen muss, aber eigentlich lieber Musik machen möchte und Hans, ein belesener Pferdeknecht auf dem Weg zur Psychoanalyse. Die 24 Stunden, in denen der Roman spielt, werden durch dessen Augen erzählt. „Ich habe meine Figuren in den letzten Büchern als schwach empfunden“, sagt Edelbauer. In diesem Buch wollte sie den Figuren mehr Tiefe geben. Deshalb ist der Roman sehr stark um die drei Hauptfiguren und ihre Lebensgeschichten gestrickt. Gleichzeitig hätte sie versucht, das Buch, wenn nicht realistisch, dann doch zumindest „plausibel“ zu machen. Die Zitate historischer Figuren, die Topografie der Stadt, die politischen Details: Alles das hätte sie aufwendig recherchiert.

„Am Anfang passt da nichts zueinander.“

Die Idee zum Roman und den Figuren, erzählt Edelbauer, sei ihr, wie bei ihren anderen Büchern, in einem Stück eingefallen. „Das ist wie so eine Wühlkiste, am Anfang passt da nichts zueinander.“ Am Ende aber kommt ein Roman dabei raus, aus dem Edelbauer während der Veranstaltung drei Passagen liest. Ein wenig sperrig ist die Sprache, altmodisch, behäbig, mir kurzen, fast beiläufigen Sätzen – und viel, viel Zeitgeschmack. Es sei ihr leicht gefallen, die Sprache dieses Romanes zu entwickeln, sagt Edelbauer. Es eine Annäherung an die Sprache der Zeit, in der der Roman spielt. Sie hätte diese Art zu schreiben internalisiert, „da ziehen die großen Namen von – leider hauptsächlich – Männern auf.“ Robert Musil, zum Beispiel, mit dem Edelbauer auch in Rezensionen schon verglichen wurde. Gleichzeitig hätte sie viele Briefe jüngerer Menschen aus der Zeit gelesen, um sich deren Sprache anzueignen.

Im Literarischen Salon: Alexandra Friedrich (links) fragt, Raphaela Edelbauer antwortet und liest. © Quelle: Lasse Branding

Moderatorin Alexandra Friedrich hört mit ihren Nachfragen allerdings nicht bei „Die Inkommensurablen“ auf. Denn Edelbauers erstes Buch, „Entdecker“, war eine Poetik, ein Buch also, in dem sie ihre Ideen zum Schreiben ausführt, die sie im Wintersemester 2023/24 an der Hochschule Rhein-Main in einer Poetikdozentur ausführen soll. Hauptsächlich gehe es ihr um die „gewagte These“, dass Sprache der Grundbaustein des Universums ist. „Das ist mir ein Bedürfnis zu zeigen, dass der Kern der Naturwissenschaften, der Boden, auf dem wir stehen, flüssig ist“, sagt sie.

Daher spiele auch der Untergrund in vielen ihrer Bücher eine Rolle – auch in „Die Inkommensurablen“ kämpfen sich die drei Figuren durch die Kanalisation Wiens auf der Suche nach einem Untergrund-Casino. Trotz aller Literarizität ist es ihr aber wichtig, dass der Plot spannend bleibt und der Text lesbar. „Mir würde es arrogant vorkommen, wenn ich sage: Ich will nur intelligente Leserinnen und Leser“, sagt Edelbauer.

