﻿Viel mehr als eine Liebeserklärung: Aslı Erdoğan stellt ihr Buch „Requiem für eine verlorene Stadt“ vor

Hannover. Es war ein kühler Abend im Literarischen Salon. Nicht nur, weil die Raumtemperatur niedrig war, sondern auch, weil das Thema zum Frösteln Anlass gab. Zu Gast war die 1967 in Istanbul geborene türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan. Sie stellte ihr 2005 in der Türkei erschienenes Buch "Requiem für eine verlorene Stadt" vor, das sie vergangenes Jahr in einer grundsätzlichen Überarbeitung auf Französisch publizierte und das jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt.

Der Verlag beschreibt es als „poetische und melancholischen Liebeserklärung an die Stadt Istanbul“, aber es ist viel mehr als das. Es ist ein Buch über Trauer und Verlust, ohne dabei in Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Geschrieben hat sie es in einer Zeit, als sie um den plötzlichen Verlust ihrer großen Jugendliebe trauerte. Darüber zu sprechen nahm die zerbrechlich wirkende Aslı Erdoğan im Literarischen Salon der Leibniz Universität noch immer mit. Ein existentielles Verlustgefühl durchzieht das 114 Seiten schmale Buch. Wenn einen die Sprache verlässt, dann verabschiedet sich damit auch die Welt.

„Die Wörter der Nacht“

Dunkelheit hat sich in ihrer lyrischen Kurzprosa über die Welt gelegt. Das, was zu erkennen ist, wird nur durch den Blick nach innen deutlich, durch Introspektion. „Still und leise nähern sich die Wörter der Nacht, als wollten sie die Rundungen des Schlafes nicht stören. Wie Ballerinen durchtanzen sie den Schlaf der Menschen auf Zehenspitzen. Die Nacht der Menschen und des Blutes, des Meeres, der Erde und des Hungers“, schreibt Erdoğan. Und etwas weiter heißt es: „Jetzt durchziehen sie“, die Wörter, „meine Nacht wie erloschene Kometen und schleppen dabei an der Last einer Welt, die tausendfaches Schicksal vollendet hat …“.

Diese Schleifspuren der Kometen formt sie zu beeindruckend bildreichen, hochassoziativen und poetisch reflektierenden Texten. Aslı Erdoğan, die auch mal Balletttänzerin und Ballettlehrerin war und kurze Zeit als CERN-Physikerin arbeitete, musste ihr Heimatland verlassen. Nach einer Anklage wegen „terroristischer Propaganda“ kam sie in U-Haft, wurde freigesprochen und lebt seitdem im Exil. Auch das hat ihr Leben verdunkelt.

„Die Stille des Lebens“

Sie berichtete im Literarischen Salon davon, dass sie schwer krank sei, aber ein Buch noch gerne schreiben wolle. Über die Welt des Gefangenseins und über Gefangene. Ursprünglich hieß das Buch „Die Stille des Lebens“. Der Verlag machte daraus ein „Requiem“. Dagegen anzugehen, schien ihr zwecklos, der Verlag ist nun mal der Stärkere. Das berichtete sie gleich zu Anfang auf Türkisch. Leider wurde alles mehr holpernd als flüssig übersetzt. Dadurch war die Diskussion mit der Moderatorin Canan Topçu und vor allem das, was Aslı Erdoğan erzählte, oftmals mehr zu ahnen als zu verstehen. Aber die Lesung einiger Passagen durch Şafak Şengül vom Schauspiel Hannover hat dann wieder versöhnt.

Von Frank Kurzhals