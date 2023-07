﻿Zwischen rechtlicher Lücke, Zivilcourage und Ekelgefühl: Warum verbale sexuelle Belästigung strafbar sein sollte

Hannover. Egal ob in der Bahn, auf dem Weg nach Hause oder auf dem Schützenfest: Auch in Hannover müssen Menschen jederzeit damit rechnen, durch einen Anmachspruch oder Pfiffe belästigt zu werden. Solche Vorfälle verbaler sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum nennt man auch Catcalling. Über dieses Thema sprachen im Literarischen Salon Lisanne Richter von der Gruppe „Catcalls of Hannover“ und Lena Gumnior, Juristin und Mitglied in der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Es ging um strafrechtliche Lücken, mehr Zivilcourage und das Ekelgefühl der Opfer.

Ein überwiegend weibliches Publikum im Conti-Foyer der Leibniz Uni war beim anderthalbstündigen Gespräch mit Moderatorin Mariel Reichard dabei. Die Aktivistin Lisanne Richter erklärte ihre Arbeit und schilderte – so präzise wie möglich, aber auch so umschreibend wie nötig – Sprüche und explizite Fälle. Diese Beispiele ließen viele erschaudern.

Den Ort zurückerobern

2016 schrieb US-Studentin Sophie Sandberg erstmals einen Catcall mit Kreide auf den Boden. Anschließend postete sie ein Bild davon auf der Instagramseite „Catcalls of New York City“. Nach diesem Vorbild gründete Richter 2019 den Instagramaccount @catcallsofhannover. Sie und ihre 14 Mitstreiterinnen kreiden den Satz, die Beleidigung, die Anmache an dem Ort des Geschehens in der Region Hannover an. Dazu schreiben sie die Hashtags #stopptbelästigung und #ankreiden, um die Beleidigung einzuordnen. Die Catcalls schicken ihnen Betroffene im Vorfeld zu. Vor allem in den Bereichen Hauptbahnhof, Kröpcke und Steintor würden die Userinnen und auch einige User Catcalls melden.

Gut besucht: Salon-Moderatorin Mariel Reichard spricht mit Lisanne Richter von „Catcalls of Hannover“ und Lena Gumnior, Juristin und Mitglied in der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, über die Hintergründe und Auswirkungen von Catcalling. © Quelle: Lasse Branding

„Vor allem geht es darum, den Ort für Betroffene zurückzuerobern“, sagt die 26-jährige Richter. Diese Bestärkung helfe den Opfern – weshalb sie auch an die Zivilcourage der Gesellschaft appelliere. Man sollte auf Betroffene zugehen, ihnen Hilfe anbieten, zudem sei Aufklärung im Familien- und Bekanntenkreis wichtig.

Machtstrukturen, toxische Männlichkeit, Unwissenheit

Für die (fast immer männlichen) Täter gehe es unter anderem um Machtstrukturen und toxische Männlichkeit, oder sie seien einfach unwissend, sagt Richter. Frauen fühlen sich beim Catcalling nicht geschmeichelt, sondern einfach nur sexualisiert. Es sei kein Kompliment, sondern eine Grenzüberschreitung. Durch das ungewollte Eindringen von Fremden in ihre Intimsphäre verspürten die Opfer oft Scham oder Ekel. „Ich erinnere mich an einige Nachrichten, in denen Betroffene den Rock, die Hose, das Shirt nach dem Catcalling nicht mehr angezogen haben“, sagt Richter.

Catcalling nicht strafbar

Dabei ist Catcalling kein neues Phänomen. „Catcalling ist so alt wie das Patriarchat selbst“, sagt Juristin Gumnior. Bislang ist dieses allerdings nicht strafbar – in Spanien, Portugal und Frankreich hingegen schon. „Es gibt eine Regelungslücke“, findet Gumnior. Denn oftmals sei der Tatbestand der Beleidigung oder der sexuellen Belästigung, für den körperliche Berührungen notwendig sind, nicht gegeben. „Wenn ein Fremder eine Person verbal sexuell belästigt, ohne dass die Person das will, dann das muss strafbar sein“, fordert die Juristin. Der Deutsche Juristinnenbund hat diese Forderung auch in einem Policy Paper zum Thema „Catcalling“ aufgegriffen.

Zudem wünscht sich Gumnior , dass über dieses Thema mehr geforscht werde – und dass es verpflichtende Fortbildungen zu sexualisierter Gewalt unter anderem für Richterinnen und Richter und Polizistinnen und Polizisten gebe – und erntet dafür Applaus aus dem Publikum.

An diesem Abend sollte klar werden: Catcalling ist ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem. Und dieses Problem werde erst behoben, wenn sich alle in dieser Gesellschaft dessen bewusst werden, so die Gäste des Literarischen Salons. Bis dahin heiße es: Weiter kämpfen, aufmerksam machen und ankreiden.

