﻿Die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko stellt ihren im Exil entstandenen Essayband „Die längste Buchtour“ vor

Hannover. Zwei Kleider, ein wenig Unterwäsche, einen Kulturbeutel hätte sie dabeigehabt, erzählt die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko im Literarischen Salon. Handgepäck, eben was man so braucht für eine kurze Reise mit Buchvorstellung und ein paar Interviews. Es war sowieso nur ein Katzensprung von Kyiv nach Warschau. Das war am 23. Februar. Am 24. marschierten russische Truppen über die ukrainische Grenze, und die Autorin und ihr Handgepäck mussten sehr viel länger fortbleiben als vorgesehen – bis heute. Zwischen April und Juni diesen Jahres schrieb sie das Buch. „Dieses Buch war eine Chance zu kämpfen“, sagt sie. Auf Ukrainisch ist es bis jetzt nicht erschienen – die Druckerei befindet sich im zerstörten und teils immer noch unter Beschuss stehenden Charkiw. „Die Menschen dort arbeiten, wann sie können“, sagt Sabuschko.

„Die Frau mit dem Koffer“, so nennt sich die Autorin im Vorwort ihres in diesem Exil entstandenen Buches „Die länge Buchtour“. Es sei, sagt sie, „wie ein Koffer, in den ich so viele Informationen wie möglich presse“. Es sei „eine Einladung an die Leser, über die Ukraine und den Zustand der Welt zu lernen“. Denn die Welt müsse „neu gelesen, neu erzählt, neu gesehen werden“.

Oksana Sabuschko ist wütend

In langen, gewundenen Antworten auf die Fragen der Moderatorin Lida Shams-Mostofi erklärt Sabuschko was gemeint ist: Der Krieg sei nicht nur „ein regionaler Konflikt“, sagt sie und faltet die komplexe Gemengelage von 300 Jahren russisch-ukrainischer Geschichte auf, irgendwo zwischen Zarenreich, Tschernobyl, dem Fortbestehen der KGB-Kader nach dem Zerfall der Sowjetunion bis heute. „Dieser Krieg war in Vorbereitung seit dem angeblichen Zusammenbruch der Sowjetunion“, sagt sie. Er sei „unvermeidlich“ gewesen, weil die Ukraine in der Wahrnehmung russischer Kader sowieso immer nur ein temporär nichtrussisches Gebiet gewesen sei.

Großer Andrang: Das Conti-Foyer bei der Lesung. © Quelle: Nerea Lakuntza

Sabuschko ist wütend. Schon ihr erster Roman, „Feldforschungen über ukrainischen Sex“ der die Ukraine und ihre Gesellschaft aus feministischer Perspektive aufrollte, wurde kontrovers aufgenommen – aber die Autorin wurde auch begeistert als eine neue Stimme des Landes gefeiert. Dieser und die folgenden Romane und Essays brachten Oksana Sabuschko Bekanntheit über die Grenzen der Ukraine hinaus ein.

Nun ist sie wütend auf Waldimir Putin, auf Russland, den „Terroristenstaat mit terroristischen Methoden“. Aber sie ist auch wütend auf den Westen, der die Annexion der Krim weitgehend ignorierte, wütend auf die viel zu lange Untätigkeit, wütend, dass die Ukraine als „schwacher Staat“ wahrgenommen wurde und Russland als starker. „Die Ukrainer“, sagt sie, „wussten nicht, dass die russische Armee als unbesiegbar wahrgenommen wurde, deshalb gewinnen sie jetzt.“

Gewundene Antworten

Zwischen Sabuschkos langen Ausführungen – auf Englisch mit der Möglichkeit zur Simultanübersetzung für das Publikum – liest die Schauspielerin Johanna Bantzer zwei Passagen aus der deutschen Übersetzung von „Die längste Buchtour“ vor. Tatsächlich aber braucht es diese Passagen fast nicht – sie enthalten, sprachlich natürlich geschliffener, ungefähr das, was Sabuschko auch erzählt. Wobei einzelne Sätze wie „Und wie komme ich jetzt nach Hause?“, formuliert als Reaktion auf die erste Nachricht vom Krieg, die Sabuschko erhalten hat, morgens in ihrem Hotelzimmer in Warschau, stärker klingen als ihre gewundenen Antworten.

Dennoch ist es ein informativer Abend, dessen harsch formulierte Positionen – wie: Putins Verhalten sei nur „kriminalpsychologisch“ zu erklären oder „Dieser Krieg ist erst zu Ende, wenn Russland in seiner jetzigen Form nicht mehr existiert“ – einerseits nach Luft schnappen lassen, andererseits aber auch die komplexe weltpolitische Lage einmal ordentlich durchpusten und neu zusammensetzen.

Von Jan Fischer