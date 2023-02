﻿ Fatma Aydemir stellt ihren Roman „Dschinns“ im Literaturhaus vor

Hannover. Bald wird Hüseyin Yilmaz Deutschland verlassen, „dieses kalte, herzlose Land“, in dem er als sogenannter Gastarbeiter 25 Jahre lang in einer Metallfabrik geschuftet hat, um seinen vier Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch eine Woche vor seiner Rente stirbt er an einem Herzinfarkt; mutterseelenallein in der neu gekauften Wohnung in Istanbul, wo sich schon am nächsten Tag seine teilweise zerstrittene Familie für die Beerdigung einfinden wird.

Gleich zu Beginn der Lesung liest Fatma Aydemir genau diese Stelle vor, die Anfang und dramaturgische Prämisse von „Dschinns“ ist. Sie liest mit einer kraftvoll melancholischen Stimme und spricht die türkischen Ortsnamen Karlidag und Zeytinburnu so aus, wie es wohl kaum eine andere Person im ausverkauften Literaturhaus Hannover könnte. Aydemir liest noch zwei weitere Stellen vor. Eine Introspektion der ältesten Tochter und einen pointierten, lustigen Dialog zwischen Mutter und zweitältester Tochter, die mit Aydemirs eigener Vita die meisten Übereinstimmungen zu haben scheint. Das, wie der gut gelaunte Moderator Matthias Lorenz feststellt, mehrheitlich weiße und bürgerliche Publikum applaudiert lautstark.

„Spricht da ein Dschinn?“ fragt Moderator Matthias Lorenz, „ Vielleicht“, antwortet Fatma Aydemir. © Quelle: Ilona Hottmann

„Dschinns“ ist ein durchgeplanter, komponierter und trotzdem emotional intensiver Roman, dessen sechs Kapitel jeweils in sich geschlossene Kurzgeschichten seien, so Aydemir. Jedes Kapitel widmet sich ausgiebig einem Familienmitglied und erzählt dessen Lebensgeschichte anhand seiner individuellen Ängste und Probleme, aber vor allem anhand seiner Einsamkeit. Das ist es nämlich, was diese Figuren, die sehr unterschiedlich sind, eint: eine Einsamkeit, unter der man lieber still leidet als sie mit der eigenen Familie zu teilen. Weil man sonst über das Offensichtliche reden müsste. Über die Wahrheit.

Vielfalt der Perspektiven

Die große Stärke des Romans liegt in der Vielfalt der Perspektiven und gezogenen Sprachregister. So entstehen mehrdimensionale Sichtweisen auf die großen Probleme inner- und außerhalb der Familie. Und gleichzeitig zeichnet Aydemir komplexe Figuren, die bis auf den ältesten Bruder Hakan (einen etwas zu klischierten Macho) sehr gelungen sind.

Gerahmt werden die vier Kinder von ihren Eltern, Hüseyin und Emine, deren Kapitel mit Hilfe einer geheimnisvollen Du-Ansprache erzählt werden, die Lorenz veranlasst, zu fragen, wer denn da eigentlich spricht: Doch nicht etwa ein Dschinn? Darauf Aydemirs souveräne Antwort: „Vielleicht.“ Sie schmunzelt und fügt hinzu, dass sie das lieber der Interpretation ihrer Leser überlassen würde.

Fatma Aydemir: „Dschinns“. Carl Hanser Verlag, 367 Seiten, 24 Euro. Am Dienstag, 7. Februar, stellt Jochen Schmidt um 19.30 Uhr seinen Roman „Phlox“ im Literaturhaus Hannover vor.