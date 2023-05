﻿Die Macht der Worte: Henning Chadde liest aus „Nach dem Hunger“

Henning Chadde ist ein Pionier der hannoverschen Poetry-Slam-Szene, bekannt auch als Initiator der Dichterwettstreite in der Faust und im Opernhaus. Nun hat er eine Sammlung eigener Texte veröffentlicht und liest daraus in Linden.

Hannover. Der Autor hadert. Da steht er nun, dem hannoverschen Underground entnommen, in der StäV und feiert Karneval, ein Liebesdienst für seine Frau. „Du, Henning – so man nicht!“, donnert sein innerer Monolog. „Du. Bursche machst dereinst in Literatur und Lesung und eine anständige Metal-Band mit einem anständigen Bier in der Hand. Du machst in Alternativ. Du machst in Herrenhäuser und Gesellschaftswissenschaften.“