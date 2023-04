﻿Die hannoversche Literaturagentur Thomas Schlück bringt die Bestseller in den Handel

Hannover. Nett hier. Dort die nordwestlichen Ausläufer der Eilenriede, in denen ein wenig Frühling zwischen Regen sprießt. Da der angedunkelte Sandstein der Markuskirche, auf der anderen Straßenseite stehen einige Gründerzeitvillen gediegen vor sich hin. In einer davon: „wohl die größte Literaturagentur in Deutschland“. So steht es vorsichtig formuliert auf der Webseite, aber genau festlegen kann sich der Geschäftsführer Bastian Schlück da nicht.

An welcher Größe sollte man das auch messen: vermittelte Bücher? Buch-Portfolio der Agentur? Anzahl der Angestellten? Dazu kommt: Die Agentur Schlück kümmert sich nicht nur um Autoren und Autorinnen – ein wichtiger Teil der Arbeit ist auch das Lizenzgeschäft, also die Vertretung ausländischer Agenturen im deutschsprachigen Raum, um als Subagentur beispielsweise Übersetzungen anzubieten. Ein recht verworrenes Kuddelmuddel aus internationalem Kinder-, Jugend-, Sachbuch und Belletristik also, das sich in der Gründerzeitvilla konzentriert.

Sehr erfolgreiche Autorinnen

Die Agentur Thomas Schlück wurde von Bastian Schlücks Vater gegründet, der als literarischer Übersetzer unter anderem Ray Bradbury, Isaac Asimow oder Arthur C. Clarke übersetzt hat und sich dann als Agent selbstständig machte. 1973 war das, also vor 50 Jahren. Gute 40 Jahre lang war der Firmensitz in Garbsen, vor einigen Jahren zog die Agentur in die Nähe des Lister Platzes, seit 2011 gibt es auch ein Büro in München.

15 Mitarbeiter hat die Agentur mittlerweile. „Wir versuchen, eine familiäre Atmosphäre in der Agentur beizubehalten, auch wenn es nicht mehr der Familienbetrieb ist, der es anfangs gewesen ist“, sagt Bastian Schlück. Die Agentur vertritt sehr erfolgreiche Autorinnen und Autoren, darunter etwa Stephenie Meyer, Suzanne Collins, Andreas Eschbach, Dora Heldt und Arno Strobel.

Was funktioniert am Markt?

Drei bis vier Manuskripte gingen pro Tag bei der Agentur ein, erzählt Friederike Belder, die das Segment Kinder- und Jugendbuch betreut. „Es wird auch tatsächlich alles gelesen“, sagt sie. Klienten nimmt die Agentur auf diesem Weg allerdings nur wenige an. Das liegt einmal an den begrenzten Kapazitäten der Agentur. Aber auch an der Frage, ob sich die Bücher überhaupt vermitteln lassen. „Wir müssen immer beurteilen, ob das auf dem Markt funktioniert“, sagt Belder.

Eine längere Leseprobe und ein Exposé zur Handlung reichen der Agentur dabei zur Beurteilung. „Wenn wir da Feuer fangen, dann würden wir mehr anfordern und ins Gespräch kommen“, sagt Belder. „Es gibt natürlich auch Bücher, die für den Autor oder die Autorin sehr wichtig und bereichernd sind, um möglicherweise etwas zu verarbeiten oder eine Geschichte zu teilen. Es kann dann aber sein, dass wir sagen: Das ist nicht für den breiten Buchmarkt.“

Krimis werden langsamer

Beim Jugendbuch sei derzeit „Romantasy“, also eine Mischung aus romantischer Liebesgeschichte und Fantasy sehr gefragt, sagt sie. Stephenie Meyers „Bis(s)“-Bücher oder „Harry Potter“ wirkten hier immer noch nach. „Idealerweise geht es darum, erfolgreiche Bücher zu vermitteln, die auch die Nichtleser oder Wenigleser erreichen“, sagt Schlück. Auch in der Belletristik gebe es immer wieder Trends, viele Verlage wollten derzeit Cozy-Crime-Bücher, also Krimis mit langsamem Erzähltempo und psychologischer Tiefe.

„Wichtig ist, dass die Autoren und Autorinnen schreiben, was sie schreiben möchten“: Bastian Schlück und Friederike Belder. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Autorinnen und Autoren sollten aber nicht nur Trends bedienten, sagt Schlück. „Wichtig ist, dass die Autoren und Autorinnen schreiben, was sie schreiben möchten. Etwas, was authentisch ist. Sonst funktioniert es nicht.“

Derzeit bereitet sich das Team auf die großen Frühlingsbuchmessen vor – in London und in Leipzig. Zwar seien diese für das Geschäft nicht mehr so wichtig. „Wichtig ist, Verlagsleute zu kennen“, sagt Belder. „Man weiß, wer gerne was prüft, manchmal hat man langjährige Beziehungen.“ Das persönliche Gespräch sei wichtig – gerade auch, weil sich die Gelegenheit ergäbe, mit Autoren aus dem Ausland zu sprechen, die man als Subagentur zwar in Deutschland vertrete, aber selten sähe. Und: „Es macht auch großen Spaß, die Leute zu sehen.“