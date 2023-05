﻿Literaturfestival „Echo & Narziss“: Texte von jungen Autoren über Trauer und Hoffnung

Hannover. „Und dann würde ich dich ausgraben“, liest Laura M. Neunast. „Oder eben den Rest von dir.“ Sie schaut nicht auf, ist ganz bei sich. „Das Gefäß, in dem du warst.“

Laura M. Neunast ist eine junge hannoversche Autorin, die sich in ihrem Buch „Keine Lilien“ mit dem Suizid ihres Ex-Freundes befasst. Verlust, Trauer und der Weg hinaus. Der schmale Band ist im hannoverschen Resonar-Verlag erschienen. Resonare, lateinisch, bedeutet „widerhallen“. Der Verlag gibt neben Büchern eine Literaturzeitschrift heraus, sie heißt „Echo & Narziss“. Im Echo steckt auch Widerhall, vor allem aber liebte die Nymphe Echo den Jüngling Narziss, der nur sich selbst lieben konnte. Doch als Narziss sich im Wasser sieht, ist das auch ein Moment der Selbsterkenntnis.

Diskutieren, trainieren, lesen

„Schreiben zwischen Sehnsucht und Bewältigung“ – so umreißt Carl Philipp Roth, der zusammen mit Jehona Kicaj den Resonar-Verlag betreibt, das Thema des „Echo & Narziss“-Festivals, das jetzt im Keller III in der hannoverschen Nordstadt stattfindet. In den drei Tagen, die Roth zusammen mit der Autorin Julia Thomas organisiert hat, steht das Ich als „zentraler Begriff“ (Roth) der Gegenwartsliteratur im Mittelpunkt. Bis Sonnabend wird diskutiert und Schreiben trainiert und gelesen.

Am ersten Abend sitzt außer Laura M. Neunast zum Beispiel Fikri Anil Altintas vor vollem Haus am Mikro. Altintas hat gerade im btb-Verlag sein Debüt „Im Morgen wächst ein Birnbaum“ vorgelegt, eine Geschichte über die Selbstfindung eines jungen Mannes mit türkischen Wurzeln zwischen Gefühl und Rollenbild – der Vater geht noch zum Weinen aus dem Raum.

Hat gerade debütiert: Fikri Anil Altintas beim Literaturfestival „Echo & Narziss“. © Quelle: Bert Strebe

Franziska König schreibt über eine Begegnung im Schwimmbad Leinhausen, bei der ihr „die Worte im Mund auf angenehme Weise porös“ werden, Amelie Befeldt über eine Frau, die sich in einen Arzt verlieben will, aus Neugier. Und Fatbardh Kqiku zählt die Tage und erzählt von den Tagen nach dem Tod seines Vaters: „Heute ist dein zweiter Geburtstag ohne dich.“ Allen Autorinnen und Autoren ist eine frische Sprache eigen, in der auch ein Tasten nach dem eigenen Ton steckt. Aufbruch also. Und Hoffnung. Sehr spannend.

Alle Details auf Instagram unter „echoundnarziss_“. Am Sonnabend lesen ab 19 Uhr Elona Beqiraj, Misheel Enkh-Amgalan, Darja Keller, Fredi Thiele und Selene Mariani. Keller III, Weidendamm 28.