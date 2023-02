﻿Roman der kurzen Sätze: Marlene Streeruwitz liest aus „Tage im Mai“

„Eine Person. Anschauen. Sehen. Hören. Gegenüber.“ An Punkten besteht kein Mangel in Tage im Mai“, dem neuen Roman von Marlene Streeruwitz. Im Literaturhaus stellte sie ihn vor.

Hannover. Können Sätze aus nur einem Wort bestehen, und sind das dann überhaupt noch Sätze? Kleinkinder sind darin geübt, Einwortsätze zu sprechen, mit ihnen beginnt der Spracherwerb, dann folgt langsam die Fähigkeit, Mehrwortsätze zu formulieren. Die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz hat diese Eigenart des kindlichen Sprechens in eine Kunstform transformiert. Bei ihr sind es allerdings die Erwachsenen, die in allerkürzesten Sätzen reden, Beobachtungen aufzählen, Gefühle aneinanderreihen und manchmal damit auch einem Bewusstseinsstrom im Telegrammstil Worte verleihen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Reden. Mit irgendjemandem reden. Eine Person. Anschauen. Sehen. Hören. Gegenüber. Das rauschende Summen der Stadt. Draußen. Es machte sie noch abgetrennter.“ Das sind einige typische Sätze, mit denen sie in ihrem jüngsten Roman „Tage im Mai“ die zunehmende Entfremdung zwischen einer Tochter und ihrer Mutter, die Veronica und Konstanze heißen, in Szene setzt. Doch die Entfremdung ist gleichzeitig auch eine Wiederannäherung in sehr kleinen Schritten. Die Titelgebenden „Tage im Mai“ waren die Zeit, in der im vergangenen Jahr die Pandemie so langsam zu Ende zu gehen schien und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann.

Langsam und mit Bedacht

Wenn Marlene Streeruwitz selber aus ihrem Roman liest, wie jetzt im Literaturhaus, sind die kurzen Sätze gerade mal zu erahnen, weil sie langsam und mit Bedacht und nahezu ohne Komma und Punkt liest. Betonungen sind selten, alles fließt, die Sätze beginnen bei ihr sogar zu schweben, weil sie eine Satzmelodie kultiviert, bei der die Stimme nahezu gleich hoch bleibt, sich kaum senkt, um ein Satzende anzukündigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover, Marlene Streeruwitz mit "Tage im Mai" im Literaturhaus ; (Foto: Christian Behrens) © Quelle: Christian Behrens

Schwebend sind auch viele Andeutungen in der erzählten Geschichte. Mutter und Tochter aber auch die Großmutter sind Vergewaltigungsopfer gewesen. Das scheinen sie sich bislang nie erzählt zu haben. Stattdessen haben sie vor allem für sich selber darüber nachgedacht. Sprechen, klären, aufklären ist ihre gemeinsame Sache nicht. Die klaren kurzen Sätze führen auf die falsche Fährte, lenken ab, stattdessen dominiert Unsicherheit das Denken der Romanfiguren.

„Es muss wild gekämpft werden“

Im Gespräch mit dem NDR-Moderator Jan Ehlert – er sprang kurzfristig für die erkrankte Martina Sulner ein und stellte die richtigen Fragen – wurde vieles deutlicher. Streeruwitz hatte schon vor Kriegsbeginn den Roman mit seinen 380 Seiten fertig. Er sollte auffächern, was (elterliche) Liebe ist und wie schwierig sie ist, und auch darum, wie lebensbestimmend es sein kann, wenn sich Eltern und Kinder, hier Tochter und Mutter, trennen. Dann unterbrach Streeruwitz die Weiterarbeit und widmete sich ihrem „Handbuch gegen den Krieg“, danach, beeinflusst durch das Handbuch, arbeitete sie weiter an dem Roman und beendete die „Tage im Mai“.

Lesen Sie auch

Es ist für sie ein Antikriegsroman geworden. Ihre Überzeugung war lange Zeit, dass „es genügt zu kämpfen“, um die Welt zu verbessern. Das hat sich mit dem jüngsten Roman verändert, sie ist rabiater geworden. Jetzt sagt sie, „es muss wild gekämpft werden“, nicht nur, um die Welt zu verbessern, sondern um sie überhaupt erstmal zu retten. Die „Tage im Mai“ sind ein ausgeworfener Rettungsanker aus. Sie hält kurz inne, um Position zu bestimmen. In klaren kurzen Sätzen, die im Tumult der Gefühle und Gefahren Halt geben können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag, 23. Februar liest Sabrina Janesch um 19.30 Uhr im Literaturhaus aus ihrem Roman „Sibir“.