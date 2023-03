Literaturherbst präsentiert neues Frühjahrsfestival

Nach Hundekot-Attacke: Marco-Goecke-Premiere in Berlin wackelt

Der Marco-Goecke-Eklat ist in der Berliner Staatsoper angekommen. Im Ensemble rumort es, die Intendanz setzt eine Vollversammlung an. Bei den Proben soll der umstrittene Choreograph nicht dabei sein. In Tel Aviv hingegen wird Hannovers Compagnie gefeiert.