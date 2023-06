﻿„Nicht normale Filme“: Lodderbast macht bis Juli Kino in Bennigsen

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

In der Innenstadt von Wunstorf dürfte es am Sonnabend, 10. Juni, voll werden. Neubürgerempfang und Matjesfest locken in die Fußgängerzone. In der Abtei ist eine neue Ausstellung zu sehen, in Klein Heidorn spielt eine Classic-Rock-Coverband, und auf Insel Wilhelmstein heißt das Motto: „Portugal mit allen Sinnen genießen“. Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 9. bis 11. Juni.