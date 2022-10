﻿Jubiläum bei „Lord of the Dance“: Jubel in der Swiss-Life-Hall

Seit einem Vierteljahrhundert tourt die trische Tanzshow „Lord of the Dance“ um die Welt. Zum Jubiläum hat die Truppe nun in der Swiss-Life-Hall Station gemacht – und für viel Jubel gesorgt.

150.000 Schritte: „Lord of the Dance“ feiert Jubiläum.

Hannover. Seine irische Stepptanzshow ist ein Dauerbrenner: Michael Flatley’s „Lord of the Dance“ begeistert das Publikum seit der Premiere vor einem Vierteljahrhundert. Auch wenn der Meister nicht mehr selbst auftritt und sich auf Regie und Choreografie konzentriert. Die aktuellen Tournee mit dem selbstbewussten Titel „25 Years of Standing hat nun in der Swiss-Life-Hall Station gemacht. Die rund 2500 Fans des irischen Steptanzes bekamen bewährte Showelemente mit den berühmten Choreografien zu sehen – aber auch eine etwas überarbeitete Performance.

Flatley feilt nach wie vor an seiner Produktion. Für Fans, die regelmäßig die Shows besuchen, gibt es somit stets Neues zu entdecken. Komponist Gerard Fahy steuerte bereits 2014 und 2018 neue Musik bei, zur bestehenden von Ronan Hardiman. In der neuen Showgibt es zusätzlich neue Choreografien, neuen Kostüme, neue Bühnenbildanimationen und neue Überaschungsmomenten.

Berühmte Reihentänze

Die rasant getanzte, einfach gestrikte Gut-gegen-Böse-Story ist dagegen im Kern unverändert geblieben. Matt Smith als „guter“ Lord of the Dance und Zoltan Papp als „böser“ Dark Lord brillieren mit atemberaubend schnellen Fußbewegungen bei ihren „Zweikämpfen“ und Stepp-Duellen und bei ihren herausragenden Soli. Beeindruckend sind auch die exakten, ebenfalls rasanten Ensemble-Choreografien – besonders bei den berühmten Reihentänzen am Bühnenrand.

Die eingespielte Musik – ob irisch, rockig oder dramatisch – kommt meist aus dem Off, ist aber mitreißend. Das Publikum klatscht oft kräftig mit – auch bei den Liveauftritten des Fiddlerinnen-Duos Giada Costenaro Cunningham und Aisling Sage und der Sängerin Giselle O’Meara.

Die neuen Überraschungsmomente: Einmal springt der gute Lord aus dem Publikum auf die Bühne. Und beide Lords interagieren stärker mit dem Publikum. Zudem wird etwas mehr Haut gezeigt: Einmal reissen sich die Tänzer die Shirts vom Leib, und die Damen tanzen in einer Art Bikini. Es ist eine generationsübergreifende Show, die Freude bringt und machmal auch Staunen lässt: Mehr als 150.000 Taps pro Abend bringen die Akteure auf die Bühne, heißt es. Nach wie vor ist es eine farbenprächtige und dynamische Show, die am Ende für Riesenjubel sorgt.

Von Christian Seibt