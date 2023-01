﻿Lotte Lindner und Till Steinbrenner haben ein Kunstwerk für das neue Gymnasium Langenhagen geschaffen

Langenhagen. Was sollte man Schülern mit auf ihren Lebensweg geben? Das in Hannover lebende Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner hat sich für Worte entschieden. Die beiden haben den Wettbewerb für eine künstlerische Intervention am Neubau des Gymnasium Langenhagen gewonnen. Und sie haben ein Kunstwerk aus Worten erschaffen.

Das neue Gymnasium (Baukosten: 103 Millionen Euro) soll im Februar seinen Unterrichtsbetrieb aufnehmen, am 28. Januar soll die Schlüsselübergabe erfolgen. Das Kölner Architekturbüro Gernot Schulz, das für seinen Entwurf mit den Worten „Ordnung im Spielerischen – Einfachheit in der Komplexität – Die Schule als Dorfgemeinschaft“ wirbt, hat ein luftiges Ensemble aus mehreren Klötzen geschaffen, zentrales Element des Komplexes ist ein 190 Meter langer Gang. Von diesem Weg – „Boulevard“ genannt – zweigen Unterrichtsräume ab.

Wuchtige Buchstaben an der Decke

Alle Jahrgangsstufen – von den unteren Jahrgangsstufen bis zu den Abiturklassen – liegen an dem Weg, über den sich eine Decke aus Holzlamellen spannt. Diese Hölzer sind das Material des langen Kunstwerks von Lindner/Steinbrenner. Die beiden haben die Hölzer im unteren Bereich mit schwarzer Folie so beklebt, dass ziemlich wuchtige Buchstaben entstehen. Beim Flanieren auf dem Schulboulevard können Schülerinnen und Schüler versuchen, sie zu Worten zusammenzusetzen.

Mit ein wenig Geduld ist ein Satz zu erkennen: „Alles wandelt sich, nichts vergeht“. Spaziert man auf dem Boulevard in die Gegenrichtung erscheint das lateinische Original: „Omnia mutantur, nihil interit“. Den Worten des römischen Dichters Ovid ist eine tiefe Wahrheit eigen. Sie harmonieren ebenso mit dem Vertretungsplan wie auch mit der Thermodynamik, die in Physik-, Philosophie- und auch in Religionskursen diskutiert werden kann.

Kunst am Bau mit Biotop

Weil aber Worte im Grunde nie genug sind, haben Lindner/Steinbrenner den beiden Sätzen noch etwas hinzugefügt. Zu ihrer Kunst am Bau gehört eine Art Biotop. Irgendwo in Niedersachsen soll eine Brachfläche, deren Größe in etwa der Grundfläche des neuen Gymnasiums entspricht, aufgekauft werden. Die soll dann 80 Jahre lang verwildern – eine künstlerische Ausgleichsfläche für den Boden, der durch das Gymnasium versiegelt wurde.

Bilder vom Biotop sollen auf einem Monitor im Gymnasium (neben den Vertretungsplänen) gezeigt werden. Im Biotop soll ein Schriftband aus Edelstahl aufgestellt werden. Darauf soll auch der Satz: „Alles wandelt sich, nichts vergeht“ zu lesen sein. Bisher ist es allerdings noch nicht zum Grundstückskauf gekommen.