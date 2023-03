﻿Rappen für den Cashflow: 5000 Fans in Hannover feiern Luciano trotzdem

Hannover. Luciano ist ein Rapper mit internationalem Anspruch, der nach einigen erfolgreichen Alben in den deutschen Charts auf die Märkte der Nachbarländer schielt. Vor dem Abend in der Swiss Life Hall, die mit 5000 Fans ausverkauft ist, kam er direkt aus Frankreich. Den Stimmungsvergleich gewinnt aber das heimische Terrain: „Hannover hat Paris auseinandergenommen“, sagt er zur Mitte des Abends.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein lauter Pyro-Knall eröffnet das Konzert, nur mit seinem DJ Jeezy steht der Berliner Rapper auf der Bühne. Die Gestaltung ist minimalistisch, aber die Effekte sitzen: Eine gevierteilte Leinwand, kühles Licht, Fontänen aus Feuer. Und dazu ein Sound, der so laut ist, dass er jugendliche Frisuren durcheinanderbringt – wenn die sich nicht schon in einem zahlreicher Moshpits verabschiedet haben.

Luciano in Hannover: Rappen im Urlaubsparadies

„Ihr passt auf, ja?“, sagt Luciano und bewegt sich schnell durch seine Setlist präzise gebauter Songs, die mit Slogans hantieren, während der Bass durch die Halle rumpelt: „Mios mit Bars“, „Mason“ und „Fendi Drip“ bieten Markennamen an, der Rapper inszeniert sich in palmengesäumten Urlaubsparadiesen. In ihrer Mitte nimmt die Show einen Medley-Charakter an, denn Luciano rappt, als habe er in zweiter Reihe geparkt: Viele Songs spielt er nur an, lässt Teile weg, die in Kollaboration von anderen Rappern gesungen wurden, verzichtet sogar auf eigene Parts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover: Luciano auf seiner „Majestic Tour“. © Quelle: Katrin Kutter

Das lässt ein wenig die Luft aus dem Abend, obwohl Luciano eigentlich genug poppige Refrains und eingängige Verse zu bieten hätte. Erst „West Connect“ lässt er wieder ganz laufen, ein imponierender Song, auch wenn sein Londoner Mit-Rapper Central Cee vom Band kommt.

Der Fitness-Motivationssong „Push it“

Lucianos Sound steht unter klarem Einfluss einer britischen Szene, die sich wiederum vom Chicagoer Drill-Rap inspirieren ließ. Im UK und den USA wurden die Gang-Mitgliedschaften vieler Drill-Rapper und deren explizite Texte zum Politikum, Innovatoren des Genres starben in Gang-Fehden.

Luciano vermeidet diese Art von Streit und schlechter Aufmerksamkeit, animiert die Meute und reichert seine Texte mit britischem und französischem Slang an. Beim Fitnessstudio-Motivationssong „Push It“ klingt das belanglos, „Schmetterling“ ist derweil ein Liebeslied mit tiefergehenden Lines über Reue, Schwäche und falsche Entscheidungen.

Den Sound auf 11 drehen

Danach macht der Rapper eine Herz-Geste zum Publikum, was zu „Bamba“ und „SUVs“ nochmal Energie mobilisiert. Da ist der Abend schon fast vorbei – und reiht sich mit seinem Verständnis von Spektakel in eine austauschbare Reihe von Hip Hop-Shows ein. Feuerbälle, den Sound auf 11 gedreht, eine Reprise der größten Spotify-Hits in den Zugaben – das optimiert in gut einer Stunde zwar den Cashflow seines „Loco Squad“, schöpft das Potenzial eines Konzerts aber nicht aus.