﻿Lüttje Lage: Königin der B-Städte

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Königin der B-Städte

Es ging um die Immobilienpreise hierzulande, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig war die Kategorie, in denen der Bericht, über den ich mich beugte, die deutschen Städte einteilte. Da war von A-Städten die Rede, von B- und von C-Städten. Man kennt diese ABC-Unterteilung von Mannschaften und Argumenten, und auch bei Wohnlagen gibt es eine A-Lage (alles super), B-Lage (Meerblick, wenn man sich das Hochhaus wegdenkt), C-Lage (ruhig, aber Atomkraftwerk hinterm Haus) und Gelage (Ballermann).

Sowas gibt es natürlich auch für Städte. München ist beispielsweise eine A-Stadt. In München trinken sie viel Bier, sprechen lustig und haben eine recht gute Fußballmannschaft. Berlin ist auch eine A-Stadt. Sie haben zwar keine gute Fußballmannschaft, dafür haben sie Olaf Scholz, sprechen überall Englisch und können gequirlten Löwenzahn mit Hirsesenf und Gurkenwasser als neuen hotten Fitnessdrinktrend ausrufen, ohne sofort für bekloppt erklärt zu werden.

Hannover ist keine A-Stadt. Hannover, so stand es da wieder schmerzhaft zu lesen, ist eine B-Stadt. Hannover hat eine Fußballmannschaft, in der Wollen und Können sich seit vielen Jahren nicht auf ein Miteinander einigen können, Hannover hat Gerhard Schröder und im Schnitt 500 Straßenbaustellen, die manche Verkehrsteilnehmer in eine unendliche Schleife führen, ein perpetuum immobile, in dem man bis zum Ruhestand Stillstand üben kann.

In einer B-Stadt zu wohnen, ist nicht so schlimm wie es klingt. Man darf es nur nicht sagen. Es sei denn, man will Immobilien kaufen. Da ist Hannover spitze, weil B-Stadt. Eine Top-B-Stadt. Eine Immobilienzeitschrift bezeichnete Hannover schon vor fünf Jahren als „Königin der B-Städte“. Da klingt B wie Business. Königin der B-Städte. Das ist keine B-Bezeichnung. Sondern ein Name für’n A.

