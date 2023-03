﻿Lukas Grahams „Getto-Pop“ im Capitol

Hannover. Lukas Forchhammer müsste eigentlich ein Weltstar sein. Ist er auch ein bisschen, mit seiner Band Lukas Graham war der Sohn einer Dänin und eines Iren immerhin für einen Grammy nominiert. Aber als er an diesem kalten Donnerstagabend in Hannover als Zugabe eben jenen fast gekürten Song „7 Years“ spielt, steht er nicht in der größten Halle der Stadt, sondern im gut gefüllten, aber längst nicht vollen Capitol. Warum eigentlich?

Shirt aus, Publikumschor an

Zu diesem Zeitpunkt hat er schon das Shirt ausgezogen (zum Song „Strip no more“), unter dem sich kein Sixpackwunder befindet, sondern einfach ein 34-jähriger Körper, der schon einiges erlebt und überstanden hat. Das passt eher zum Punk, und auch Forchhammers prägende Kindheit und Jugend in Kopenhagens autonomer Kolonie Christiania mit Drogen, Kriminalität und Polizeigewalt würde eher raue Gitarrenmusik als künstlerisches Ausdrucksmittel vermuten lassen.

Doch im Capitol gibt es für das euphorische und textsichere Publikum feinen, ausarrangierten „Getto-Pop“, wie er es selbst nennt, mit Schlenkern in den Motown-Soul und ins pianodramatische Fach. Forchhammer und seine vierköpfige Band sind eine Art Maroon 5 mit Tiefgang. Im Mittelpunkt steht nicht nur die sensationelle Stimme des Sängers, sondern auch das, was er in den Texten und zwischendurch zu sagen hat. Viel Ehrliches, manchmal Wütendes, meist Biografisches. Vielleicht spielt deshalb nicht Lukas Graham, sondern Maroon 5 in der Superbowl-Halbzeitshow.

Er berichtet und singt über seinen Vater, der mit 61 starb, seine Oma, die er in Dublin besuchte und die sich nicht wie in all den Jahren zuvor mit „See you later“, sondern mit „Good bye“ verabschiedete, um kurz darauf mit „ninetyfuckingfive“ Jahren zu sterben. Forchhammer stellt das Gefühl des Verlusts durch Tod einerseits und den irgendwann bevorstehenden Auszug seiner beiden Töchter andererseits gegenüber. Er tut das mit glockenheller und in jeder Höhe präziser Stimme, die gelegentlich an Geddy Lee von der Artrockband Rush erinnert und hier und da an Bruno Mars, aber in dieser Leichtigkeit einzigartig ist.

In Hannover, erzählt er, habe er die Stimme bei einem Auftritt vor vielen Jahren verloren und daraufhin viele Konzerte abgesagt. Doch diesmal hält sie die rund anderthalb Stunden locker durch. Bis zu eben jenen „7 Years“ und dem abschließenden „Funeral“. Man hat das Gefühl, diesem Mann ein wenig näher gekommen zu sein. Vielleicht ist es ganz gut, dass er nicht in der größten Halle des Stadt gespielt hat. Verdient hätte Lukas Graham es.