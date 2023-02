﻿Lust am Leiden: Diese Passionen sind bis Ostern in Hannover zu hören

Hannover. Die Auferstehung ist keine große Sache. Verglichen mit den detaillierten Schilderungen der letzten Tage und Stunden im Leben Jesu fassen sich die Evangelisten hier auffallend kurz. Ostern ist zwar der höchste Feiertag der Christenheit. Doch die Passionszeit, die dem Fest unmittelbar vorausgeht und am Karfreitag – dem Tag der Kreuzigung – ihren Höhepunkt erreicht, hat weitaus mehr Raum in der Gottesdienstliturgie und damit auch im Leben vieler Gläubigen. Besonders ausführlich gedenkt man der Leiden Christi in der evangelischen Kirche: Die Passionszeit beginnt für alle Protestanten schon am Aschermittwoch.

Damit ist der Zeitrahmen eröffnet, in dem in den Kirchen und Konzertsälen des Landes die großen Passionsmusiken vor allem von Johann Sebastian Bach erklingen, die heute wesentlich mehr Menschen berühren, als das zu ihrer Entstehungszeit der Fall war. Auch in Hannover sind jetzt wieder einige Aufführungen geplant. Den Auftakt macht der Norddeutsche Figuralchor, der mit einer „Matthäuspassion“ in der Marktkirche am 4. März zugleich sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Jesus hat eine tiefe Stimme

Bachs doppelchörige „Matthäuspassion“ ist nach Form, Umfang und Bedeutung das größte Werk der Gattung. Es markiert einen Höhepunkt einer Entwicklung, die spätestens im 5. Jahrhundert ihren Anfang genommen hat und bis heute nicht abgeschlossen ist. In dieser Geschichte der Passionsmusiken spiegelt sich verspätet auch die allgemeine Entwicklung der Musik, die sich aus der Einstimmigkeit zu vielstimmiger Blüte entfaltet hat.

Lange war es üblich, die Passionsgeschichte der Evangelien im Gottesdienst wegen der besonderen Bedeutung des Textes psalmodierend auf Melodien gregorianischer Choräle vorzutragen. Nach und nach trug man die Bibelstellen mit verteilten Rollen vor, deren Besetzung bald kanonisch wurde: Jesus bekam eine eigene, tiefe Stimme, der Erzähler wurde in mittlerer Lage vorgetragen, alle anderen Figuren wurden von einer dritten, der höchsten Stimme übernommen.

Verdächtige Mehrstimmigkeit

Ab dem 16. Jahrhundert sickerte die von der Kirche stets argwöhnisch beäugte Mehrstimmigkeit in die Passionsmusiken ein: Es gab erste Duette für die „zwei falschen Zeugen“ und schließlich ganze Chöre für die Volksmassen. Die Komponisten konnten solche Mittel aber nur sehr vorsichtig einsetzten, weil befürchtet wurde, eine zu prachtvolle Musik könnte von der notwendigen Andacht ablenken.

Selbst Johann Sebastian Bach hatte das noch zu bedenken, als er im Mai 1723 in Leipzig sein Amt als Thomaskantor und Musikdirektor der Stadt antrat. Er musste sich vertraglich verpflichten, dass seine Musik für den Gottesdienst „nicht zu lange währen und nicht opernhaft herauskommen“ würde. Wenige Monate später begann er mit der Komposition der „Johannespassion“, die sein erstes bedeutendes Werk im neuen Amt wurde.

Eine musikalische Auferstehung

Größeres Aufsehen scheint er damit damals ebenso wenig erregt zu haben wie mit der noch umfangreicheren, fast dreistündigen „Matthäuspassion“, die am 11. April 1727 erstmals in Leipzig erklang. Von dieser Uraufführung ist keine einziger zeitgenössischer Bericht überliefert – das vielleicht bedeutendste Werk des Komponisten scheint zunächst nicht weiter aufgefallen zu sein. Kein Wunder also, dass es nach Bachs Tod schnell in Vergessenheit geriet.

Die nächsten Passionen Am Sonnabend, 4. März, 19.30 Uhr, singt der Norddeutsche Figuralchor unter Leitung von Jörg Straube Bachs „Matthäuspassion“ in der Marktkirche. Am Sonnabend, 19. März, 18 Uhr, singt der Markuschor unter Leitung von Martin Dietterle Bachs „Johannespassion“ in der Markuskirche. Am Sonnabend, 25. März, 20 Uhr, singt das achtköpfige Voktett Hannover Bachs „Johannespassion“ in der St.-Martini-Kirche in Brelingen. Am Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr, präsentiert die israelische Kamea Dance Company die Choreografie „Matthäus-Passion-2727“ von Tamir Ginz im Rahmen der Ostertanztage an der Staatsoper Hannover.

Die musikalische Auferstehung für das Werk und seinen Schöpfer ist anders als das christliche Mysterium bestens dokumentiert: Mit seiner Berliner Wiederaufführung der „Matthäuspassion“ leitete Felix Mendelssohn-Bartholdy 1829 eine bis in die Gegenwart wirkende Bach-Renaissance ein. Auch deshalb entstehen noch heute Passionsmusiken. Im weiteren Sinne gehört selbst Andrew Lloyd Webbers Rockoper „Jesus Christ Superstar“ von 1971 dazu. In den vergangenen Jahren haben bedeutende Komponisten wie Sofia Gubaidulina, Wolfgang Rihm und Mark Andre neue Passionen geschrieben.