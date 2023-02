﻿Literatur im Gespräch: Lyrikerin Sabine Göttel spricht über ihren Podcast

Was bewegt die Autoren und Autorinnen in der Region? In einer Podcastreihe stellt die hannoversche Lyrikerin Sabine Göttel ihre Kollegen vor – und lernst dabei auch selbst Neues über den Literaturbetrieb.

